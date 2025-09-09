باشگاه خبرنگاران جوان - شبکههای رادیویی به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) برنامههایی همچون «مژده که عید اومده»،«به وقت گفتوگو»، «خورشید حجاز»، «مهر رسول»، «بهار جان»، «آینهدار مهر»، «بخوان به نام پروانه»، «هزار و پانصد سال مهر»، «طلوع امید»، «پیام وحدت» «حضرت مهربانی»، ترنم وحدت» و ... را پخش میکنند.
شبکه رادیویی ایران برنامه «بهار جان» را به مناسبت ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) پخش میکند. این برنامه به تبیین راهکارهای ارتباطات میان فرهنگی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی، نقش وحدت و یکپارچگی مسلمانان و ... می پردازد. این برنامه با بهره بردن از گزارش و مباحث کارشناسی، سهمی در روشنگری وحدت بین شیعه و سنی خواهد داشت.
برنامه «امت رسولالله» که از رادیو جوان پخش میشود به بررسی سیره و اخلاق پیامبر میپردازد. همچنین «سهم من»، «خورشید حجاز» و «به رسم ارادت» دیگر برنامههای این شبکه رادیویی هستند. برنامه «باتو حالم خوبه» با پخش از مشهد مقدس فضایی شاد و معنوی برای مخاطبان فراهم میکند.
شبکه رادیویی فرهنگ با پخش ۱۲ عنوان برنامه، تلاش کرده پیوند بیشتری میان دلها و اندیشهها برقرار کند. از جمله این برنامهها میتوان به «شب پر ستاره»،« به عشق محمد»،«پیام محمد»،« نامههای پیامبر» و ... نام برد. معرفی نامههای حضرت رسول و تأثیر فرهنگ پیامبر بر ایران و جهان از جمله مباحثی است که در این برنامهها دنبال میشود. برنامههایی نظیر «صبح به وقت فرهنگ»، «سرزمین من» و «ققنوس» با محوریت سیره نبوی، نقش هنر و ادبیات در ترویج وحدت و ... پخش میشوند.
شبکه رادیویی تهران برنامههای «مهر رسول»، «شکوه وحدت»، «دور یک میز»، «مهر ماندگار» و «در پناه آفتاب» را پخش میکند. بررسی جنبههای مختلف چرایی و چگونگی افزایش وحدت در جامعه اسلامی و ... از جمله موضوعاتی است که با کارشناسان صحبت میشود.ارتباط با مشهد مقدس، حرم حضرت معصومه (س)، داستانهای مردمی، گزارش و ... از دیگر بخشهای برنامههای این شبکه است.
برنامههای «به وقت گفتوگو» و «روی موج گفتوگو» روانه آنتن رادیو گفتوگو میشود و میزبان مهمانانی از پیروان مذاهب شیعه و اهل سنت، کارشناسان مذهبی و هنرمندان خواهد بود. برنامه «آهنگی و درنگی» نیز به بررسی موسیقی اقوام و نواحی با محوریت ارادت به پیامبر اعظم(ص) میپردازد.
برنامه «آینهدار مهر» با ساختاری ترکیبی و نمایشی از رادیو سلامت پخش میشود. این برنامه با تمرکز بر ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم (ص) به جایگاه ایشان خواهد پرداخت. معجزه سلامت، حلقه وحدت، پدر امت، خاتم و ... بخشهای این برنامه را شامل میشود. ارتباط زنده با گزارشگران از نقاط مختلف کشور، بهویژه از سیستان و بلوچستان و کردستان هم گرفته میشود.
برنامه «پیام وحدت» در قالب گفتگو با ائمه جمعه اهل سنن شهرهای مختلف، بررسی خصوصیات رفتاری پیامبر(ص) و وحدت بین شیعه و سنی و ... از رادیو پیام روی آنتن میرود.
برنامه «هزار و پانصد سال مهر» از رادیو اقتصاد پخش میشود. بخش اصلی برنامه به بازخوانی یکی از اصول اخلاقی صدر اسلام اختصاص دارد. در کنار این موضوع، برنامه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی جشنهای ولادت پیامبر (ص) در طول تاریخ با عنوان «صلوات در جهان» و ... خواهد پرداخت.
برنامه «حضرت مهربانی» با هدف ترویج مودت و اتحاد میان مسلمانان از رادیو معارف پخش میشود. مخاطبان با داستانها و نکات اخلاقی پیامبر آشنا شده و روشهای ایجاد محبت و همدلی در جامعه را میآموزند.
برنامه «طلوع امید» از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان پخش میشود که موضوع محوری آن وحدت میان ورزشکاران مسلمان است. این برنامه دارای آیتمهایی همچون معرفی ورزشکاران جهان اسلام، معرفی ورزشکاران همدل و ... است.
برنامه «بخوان به نام پروانه» با اجرای فاطمه نیرومند و علیرضا تابان با هدف ترویج اخلاق نبوی، تقویت همبستگی دینی و اجتماعی و ایجاد فضایی شاد و معنوی برای مخاطبان، با بخشهای متنوعی همچون گفت و گو با مهمانان فرهنگی، نمایشهای رادیویی، موسیقی زنده و آیتمهای مناسبتی تقدیم شنوندگان خواهد شد.
برنامه «مژده که عید اومده» در قالب بخشهای متنوع و جذاب، شامل گفتگو با هنرمندان و خوانندگان از رادیو صبا روی آنتن میرود. این برنامه مخاطبان را با جنبههای مختلف زندگی و پیامهای پیامبر اسلام (ص) آشنا میکند.