باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد مخبر مشاور و دستیار رهبری در رویداد تخصصی ایران پیشرفته با محوریت کشاورزی و امنیت غذایی که امروز (سه شنبه) به همت بنیاد ایران پیشرفته برگزار شد، با بیان اینکه «انسجام در مقابل جنگ ترکیبی»، «قدرت نظامی» و «امنیت غذایی» محور‌های جدی اقتدار، امنیت و اعتبار کشور هستند، خطاب به شرکت‌های فناور حاضر در این رویداد گفت: شما شرکت‌های فناور رکن اساسی حل مشکلات کشور به ویژه در حوزه امنیت غذایی هستید و این امر برای شما فرصت استثنایی خدمت را در عرصه‌های فناورانه ایجاد کرده است.

مخبر گفت: کشور پول حاصل از فروش نفت را برای واردات کنجاله و گوشت قرمز هزینه می‌کند که انصافا با وجود این همه ظرفیت دانشی برای تولید نهاده‌های دامی، به نوعی اسراف منابع محسوب می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه حل این مشکلات را در گرو به کارگیری فناوری دانست و افزود: با وجود مشکل آب، هنوز هم با فناوری می‌شود کار‌های خوبی انجام داد. توفیق یا عدم توفیق دولت، در دست شما فناوران است که به کمکش بشتابید یا نه؛ سفره مردم دست شماست، نه صرفا دولت ها. این شمایید که با اجرایی شدن ایده‌هایتان می‌توانید همراه و همدل با حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی هم به سود مناسب و گسترش کسب و کارتان برسید و هم کشور را در حوزه امنیت غذایی بی‌نیاز از واردات کنید.

مشاور و دستیار رهبرمعظم انقلاب، حضور و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را یک مزیت جدی برای کشور برشمرد و بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان ما امروز مشکل کشور‌های منطقه را هم حل می‌کنند، حیف نیست که از برکات آنها بهرمند نشویم؟ حتما با مدیریت درست و هم‌افزایی شرکت‌ها در چنین رویداد‌هایی می‌توان منسجم عمل کرد و حتما در چنین زیست‌بومی شرکت‌ها قادر خواهند بود مشکل امنیت غذایی را در کنار سایر دغدغه‌های کشور مرتفع سازند.

مخبر با بیان اینکه مشکلات کشاورزی و امنیت غذایی با همراهی مردم و شرکت‌های فناور حل می‌شود، آینده ایران را وابسته به ایده‌های این شرکت‌ها دانست و گفت: «آینده ایران با ایده‌های شما که به محصول تبدیل می‌شود، روشن، امن و مقتدر خواهد بود.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان اظهار کرد: ما مشکل آب داریم، که حقیقتاً هم این مشکل وجود دارد. اما با همین آب نیز می‌توان چند برابر محصولات بیشتری تولید کرد. در یکی از استان‌های ما، اگر آبیاری به طور مناسب انجام شود، نزدیک به ۲ میلیارد متر مکعب آب اضافی در دسترس است. ما از آب موجود در کشور به بدترین شکل ممکن استفاده می‌کنیم. زمین‌هایمان نیز همینطور هستند؛ خاک و هوای خوب داریم، اما به درستی آن را مدیریت نمی‌کنیم. اگر بهره‌وری را در این زمینه افزایش دهیم، بخش زیادی از مشکلات ما حل خواهد شد.

گفتنی است در این رویداد تخصصی، ۲۵۰ شرکت فناور و ۳۰ واحد صنعتی فعال در بخش نیاز‌های فناورانه غذایی حضور داشتند و ۱۵ صندوق سرمایه گذاری نیز گروه‌های فناور فعال در نمایشگاه محصولات ارایه شده در رویداد شناختند و همچنین دکتر مخبر در بازدید از غرفه‌های فناوران با محصولات ارائه شده از نزدیک آشنا شد.

در خلال گفت‌و‌گو‌های مشاور و دستیار مقام معظم رهبری جوانان حاضر در رویداد ایده‌های نوینی جهت طرح در کارگروه‌های بنیاد ایران پیشرفته دریافت شد.

در پایان مراسم و در دیدار و گفت‌و‌گو با هیئت‌های خارجی به ویژه نمایندگان هند، افغانستان و پاکستان بر ضرورت شناخت و توسعه همکاری با شرکت‌های دانش بنیان ایرانی تاکید و راهکار‌های توسعه روابط علمی و اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی بررسی شد.

مشاور و دستیار رهبرمعظم انقلاب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مولفه‌های کلیدی در بازدارندگی کشور به بحث امنیت غذایی اشاره شده است. با این که در حوزه‌های دیگر قدرت و اقتدار کشور وضعیت مناسبی داریم، اما در حوزه تولیدات کشاورزی با چالش‌های جدی روبه رو هستیم. بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی به مراتب پایین‌تر از سطح جهانی است، در حالی که امکانات و قابلیت‌های زیادی برای ارتقاء این بخش وجود دارد. به منظور حل این مشکل، استفاده از فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند راهگشا باشد.

متخصصان بر این باورند که با بهره‌برداری از تولیدات کشاورزی به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد و استفاده از خلاقیت جوانان، می‌توانند از هزینه‌های ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری برای تولید محصولات جلوگیری کنند. این منابع نه‌تنها می‌توانند به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور کمک کنند، بلکه قادرند ایران را به تولیدکننده محصولات کشاورزی تبدیل کنند، همان‌گونه که در گذشته بود.

در جلسه‌ای که به همین منظور برگزار شد، سه دسته از تولیدکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق‌های حمایتی حضور داشتند. همه تولیدکنندگان، چه بزرگ و چه کوچک، باید در تولید خود فناوری‌های نوین را به کار ببرند و ساز‌های خود را افزایش دهند. همچنین، نیاز است که جوانان در این حوزه فعال شوند و به حل مشکلات موجود بپردازند.

او با اشاره به اینکه برنامه امنیت غذایی چه زمانی به نتیجه خواهد رسید گفت: این تصمیم حاکمیتی بوده و لازم است که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در پی حل این چالش‌ها تلاش کنند.

ایران می‌تواند با استفاده از همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی به یک مرکز تولید غذا در منطقه تبدیل شود. با توجه به منابع غنی طبیعی و ظرفیت‌های زراعی، این کشور می‌تواند نه‌تنها نیاز‌های داخلی را تامین کند، بلکه به دیگر همسایه‌ها نیز خدمت کند.

همکاری‌های مشترک با همسایه، از طریق تبادل تجربیات و توسعه زیرساخت‌های لازم، می‌تواند سطح تولید و کیفیت محصولات کشاورزی را افزایش دهد. همچنین، با توجه به چالش‌های غذایی در بسیاری از کشورها، ایران می‌تواند به یک محصول اصلی کشاورزی و غذایی تبدیل شود که این امر باعث تقویت روابط اقتصادی و سیاسی می‌شود و به ثبات اجتماعی اقتصادی و منطقه کمک می‌کند.

از سویی دیگر، تحریم‌هایی که در رابطه با موضوع «ماشه» مطرح می‌شوند، کمتر از آنچه در واقعیت می‌پیوندد، می‌شود. به طور کلی، تحریم‌های آمریکا فراتر از آنچه در برجام پیش بینی شده، هستند. کشور ما برای اداره امور خود با فرض اعمال تمامی تحریم‌ها، برنامه‌ریزی کرده و به این موضوع ادامه خواهد داد.

بنابراین، ایران با پایداری در بخش کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌تواند به یک الگوی موفق در فناوری امنیت غذایی تبدیل شود که نه‌تنها به نفع مردم است بلکه به سود کل منطقه نیز خواهد بود.