با توجه به اختیار مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت با هرگونه رفتار در بازار خودرو که ناقض این دستورالعمل باشد، مخالف است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپهر دادجوی توکلی در واکنش به عرضه خودرو در بورس کالا گفت: شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو سواری تاکید دارد و با توجه به اختیار مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هرگونه رفتار در بازار خودرو که ناقض این دستورالعمل باشد، مخالف است.

سخنگوی شورای رقابت افزود: اظهارات و افعالی که ناقض قانون و منتج به گمراهی سهامداران است، بدون شک پذیرفتنی نیست و منجر به اخلال در این بازار می‌شود.

وی اضافه کرد: این شورا پیش از این نیز، با تاکید ضرورت نگاه به خودرو به عنوان یک کالای مصرفی و نه سرمایه‌ای، با عرضه خورو خارج از چهارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مخالفت کرده است.

 پیش از این نیز در خردادماه امسال زمانی که بحث عرضه خودرو در بورس مطرح شد، شورای رقابت اعلام کرد که بر اساس فصل نهم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها مرجع تشخیص انحصار و انواع آن شورای رقابت است بورس صلاحیت و وجاهتی برای تفسیر قانون و نوع انحصار ندارد.

گفتنی است؛ روز گذشته نیز بحث عرضه مجدد خودرو در بورس مطرح شد و احمد رحیم مدیر پذیرش و عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران خطاب به عادل پیرمحمدی (مدیرعامل ایران‌خودرو) از تصویب پذیرش و عرضه سه محصول این شرکت پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت پذیرش کالا و اوراق بهادار خبر داد.

در واکنش به این اقدام نیز مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا تأکید کرد که این روش نه تنها به شفافیت و تعادل بازار کمک نکرده، بلکه مشکلات تازه‌ای را هم در پی داشته است.

امروز نیز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تایید عرضه برخی خودرو‌های داخلی در بورس طی هفته‌های آینده از برنامه ریزی برای فروش خودرو‌های وارداتی در بورس کالا نیز خبر داد.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: شورای رقابت ، بورس کالا ، بورس خودرو
خبرهای مرتبط
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
عرضه خودرو در بورس کالا به زیان مصرف‌کنندگان واقعی تمام شده است
جزئیات عرضه خودرو در بازار سرمایه
پذیرش ۳ خودروی سواری ایران خودرو در بورس کالا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم