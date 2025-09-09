باشگاه خبرنگاران جوان - سپهر دادجوی توکلی در واکنش به عرضه خودرو در بورس کالا گفت: شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو سواری تاکید دارد و با توجه به اختیار مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هرگونه رفتار در بازار خودرو که ناقض این دستورالعمل باشد، مخالف است.

سخنگوی شورای رقابت افزود: اظهارات و افعالی که ناقض قانون و منتج به گمراهی سهامداران است، بدون شک پذیرفتنی نیست و منجر به اخلال در این بازار می‌شود.

وی اضافه کرد: این شورا پیش از این نیز، با تاکید ضرورت نگاه به خودرو به عنوان یک کالای مصرفی و نه سرمایه‌ای، با عرضه خورو خارج از چهارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مخالفت کرده است.

پیش از این نیز در خردادماه امسال زمانی که بحث عرضه خودرو در بورس مطرح شد، شورای رقابت اعلام کرد که بر اساس فصل نهم اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها مرجع تشخیص انحصار و انواع آن شورای رقابت است بورس صلاحیت و وجاهتی برای تفسیر قانون و نوع انحصار ندارد.

گفتنی است؛ روز گذشته نیز بحث عرضه مجدد خودرو در بورس مطرح شد و احمد رحیم مدیر پذیرش و عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران خطاب به عادل پیرمحمدی (مدیرعامل ایران‌خودرو) از تصویب پذیرش و عرضه سه محصول این شرکت پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت پذیرش کالا و اوراق بهادار خبر داد.

در واکنش به این اقدام نیز مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا تأکید کرد که این روش نه تنها به شفافیت و تعادل بازار کمک نکرده، بلکه مشکلات تازه‌ای را هم در پی داشته است.

امروز نیز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تایید عرضه برخی خودرو‌های داخلی در بورس طی هفته‌های آینده از برنامه ریزی برای فروش خودرو‌های وارداتی در بورس کالا نیز خبر داد.

منبع: صداوسیما