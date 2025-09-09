باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در حوزه اقتصاد کشور به شمار می‌رود که زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصاد کشور کاهش سوداگری در این بخش شود و بازار را به سمت رونق در این حوزه هدایت کند.

براساس این گزارش اجرای تبصره ماده ۱۰۰ در حال حاضر می‌تواند بازار را به سمت رونق سوق دهد و در صورتی که اجرا شود زمینه ساز تسریع در اجرای قانون ساماندهی بازار خواهد شد.

در همین راستا حسین منصوری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این تبصره، کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالیاتی برای کسب‌وکار‌های کوچک است گفت: این موضوع می‌تواند به ویژه برای مشاغلی که حجم فعالیت کمتری دارند و دانش مالیاتی زیادی ندارند، مفید باشد.

وی ادامه داد: با ساده‌سازی فرآیند مالیاتی، دولت سعی دارد تا افراد بیشتری را به راه‌اندازی و فعالیت در کسب‌وکار‌های کوچک تشویق کند. این امر می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مقیاس‌های کوچکتر کمک کند.

او بیان کرد: با ارائه یک راهکار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر، ممکن است برخی از کسب‌وکار‌هایی که قبلاً به دلیل پیچیدگی‌ها از پرداخت مالیات اجتناب می‌کردند، اکنون تمایل بیشتری به پرداخت مالیات پیدا کنند.

پیش از این هم مهدی امیدوار نایب رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص مزایای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اعلام کرده بود با توجه به شرایط خاص کشور در تیرماه ۱۴۰۴، فصل ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی از تیرماه، به آخر شهریور ماه موکول شد. به این ترتیب پیگیری‌ها و جلسات اعضای این کارگروه با سازمان امور مالیاتی تا حصول نتایج مطلوب ادامه یافت.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از بزرگترین دغذغه‌ها و موضوعات واحد‌های صنفی این بود که سازمان امور مالیاتی هر ساله، بر اساس مالیات سال گذشته، مبلغ یا درصدی را اضافه کرده و به عنوان مالیات سال جدید اعلام می‌کرد.

او بیان کرد:اما امسال موفق شدیم موافقت این سازمان مبنی بر کاهش درآمد‌های صنفی به موجب رکود، قطعی برق، شرایط جنگی و … را اثبات کرده و با این وصف، تاثیر سابقه بر احتساب مالیات‌ها کاهش یافت به طوری که هم اکنون شاهد کاهش مالیات مقطوع برخی از واحد‌های صنفی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ و رضایت اصناف از عدالت مالیاتی هستیم.