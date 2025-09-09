یکی از اهداف اصلی تبصره ماده ۱۰۰، کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالیاتی برای کسب‌وکار‌های کوچک است که با اجرای آن شاهد رونق در حوزه اصناف کشور خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در حوزه اقتصاد کشور به شمار می‌رود که زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصاد کشور کاهش سوداگری در این بخش شود و بازار را به سمت رونق در این حوزه هدایت کند.

براساس این گزارش اجرای تبصره ماده ۱۰۰ در حال حاضر می‌تواند بازار را به سمت رونق سوق دهد و  در صورتی که اجرا شود زمینه ساز تسریع در  اجرای قانون ساماندهی بازار خواهد شد.

در همین راستا حسین منصوری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه  یکی از اهداف اصلی این تبصره، کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالیاتی برای کسب‌وکار‌های کوچک است گفت: این موضوع می‌تواند به ویژه برای مشاغلی که حجم فعالیت کمتری دارند و دانش مالیاتی زیادی ندارند، مفید باشد.

وی ادامه داد: با ساده‌سازی فرآیند مالیاتی، دولت سعی دارد تا افراد بیشتری را به راه‌اندازی و فعالیت در کسب‌وکار‌های کوچک تشویق کند. این امر می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مقیاس‌های کوچکتر کمک کند.

او بیان کرد:  با ارائه یک راهکار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر، ممکن است برخی از کسب‌وکار‌هایی که قبلاً به دلیل پیچیدگی‌ها از پرداخت مالیات اجتناب می‌کردند، اکنون تمایل بیشتری به پرداخت مالیات پیدا کنند.

پیش از این هم مهدی امیدوار نایب رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص مزایای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اعلام کرده بود با توجه به شرایط خاص کشور در تیرماه ۱۴۰۴، فصل ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی از تیرماه، به آخر شهریور ماه موکول شد. به این ترتیب پیگیری‌ها و جلسات اعضای این کارگروه با سازمان امور مالیاتی تا حصول نتایج مطلوب ادامه یافت.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از بزرگترین دغذغه‌ها و موضوعات واحد‌های صنفی این بود که سازمان امور مالیاتی هر ساله، بر اساس مالیات سال گذشته، مبلغ یا درصدی را اضافه کرده و به عنوان مالیات سال جدید اعلام می‌کرد.

او بیان کرد:اما امسال موفق شدیم موافقت این سازمان مبنی بر کاهش درآمد‌های صنفی به موجب رکود، قطعی برق، شرایط جنگی و … را اثبات کرده و با این وصف، تاثیر سابقه بر احتساب مالیات‌ها کاهش یافت به طوری که هم اکنون شاهد کاهش مالیات مقطوع برخی از واحد‌های صنفی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ و رضایت اصناف از عدالت مالیاتی هستیم.

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
خبرهای مرتبط
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
اطلاعیه توانیر برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
رونق معاملات در بازار با صورت حساب الکترونیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم