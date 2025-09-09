پیش نویس دو سند از مجموعه اسناد راهبردی به منظور دریافت نظرات نخبگان و صاحب نظران منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش نویس سند «تأمین نیروی انسانی و ساماندهی بازار کار فضای مجازی» و همچنین پیش‌نویس سند «دولت هوشمند» از مجموعه اسناد راهبردی جمهوری اسلامی ایران که در مراحل بررسی و تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور قرار دارند، جهت دریافت نظرات نخبگان، کارشناسان، اساتید دانشگاه و صاحب نظران، منتشر شد.

پیش نویس سند تأمین نیروی انسانی و ساماندهی بازار کار فضای مجازی، از مهمترین اقدامات سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی است که مطابق این سند، متن پیش نویس آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و تعدادی از دستگاه دیگر دولتی و حاکمیتی نیز به عنوان دستگاه همکار، در تدوین این پیش نویس دخیل هستند.

همچنین، پیش‌نویس سند «دولت هوشمند» نیز اقدام ۱۳ سند راهبردی است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی و با همکاری ۳ دستگاه دیگر به عنوان دستگاه همکار، تهیه شده است.

نخبگان، کارشناسان، اندیشکده ها و صاحب نظران می توانند از طریق فکس دبیرخانه به شماره ۸۶۱۲۱۰۶۳ نظرات خود را راجع به این دو پیش نویس، به صورت مکتوب ارسال کنند.

منبع: مرکز ملی فضای مجازی

برچسب ها: مرکز ملی فضای مجازی ، دولت هوشمند
خبرهای مرتبط
اجرای دولت هوشمند چه موانعی دارد؟
سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی تصویب شد
با ابلاغ طرح اجرای زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت به وزیر ارتباطات؛
رئیس‌جمهوری اقدامات اجرایی دولت هوشمند را به وزارت ارتباطات محول کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان/ اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
آیفون ۱۷؛ نازک‌ترین گوشی اپل رونمایی شد
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
آیفون ۱۷؛ نازک‌ترین گوشی اپل رونمایی شد
انتشار کارنامه آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
لزوم ایمنی مادران باردار در برابر آبله‌مرغان/ اهمیت واکسیناسیون قبل از بارداری
ثبت نام دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی
پرداخت فوق‌العاده ویژه به خدمتگزاران مدارس در دولت چهاردهم محقق شد
رونمایی ایسر از لپ‌تاپ بزرگ و سبک خود
روشی آسان و سرگرم‌کننده برای تسکین کمردرد بدون دارو
جهشی تاریخی در نجوم؛ کشف شواهدی از وجود سیاره‌ای شبیه به زمین
هشدار فوری به کاربران آیفون در مورد کلاهبرداری از حساب‌های بانکی آنها
تشخیص و درمان رایگان هپاتیت در کشور
درمانی جدید برای دیابت که ممکن است نیاز به تزریق انسولین را از بین ببرد
۴ محصول راهبردی دانش‌بنیان در صنعت پلیمر رونمایی شد
آزمون تاسیس شرکت‌های حمل‌و نقل بین‌المللی کالا ۲۷ شهریور برگزار می‌شود
ایران در آستانه تحول در امنیت غذایی با فناوری‌های نوین
اقتدار کشور در گرو حل مشکلات کشاورزی و امنیت غذایی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان است
انتشار پیش‌نویس ۲ سند برای دریافت نظرات نخبگان و اساتید دانشگاه
پایان آزمون و خطا در درمان فشار خون با کمک یک ابزار آنلاین
نسل جدید دارو‌های لاغری؛ امید درمان یا تهدید پنهان؟
وزیر علوم سرپرست دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی را منصوب کرد
مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ امشب به پایان می‌رسد