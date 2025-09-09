باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارشهای رسانهای، مقامات دولتی از پایتخت نپال با بالگردهای نظامی تخلیه شدند، این اقدام پس از آن صورت گرفت که معترضان خانههای رئیسجمهور، نخستوزیر کنونی و یک نخستوزیر سابق را به آتش کشیدند.
بحران سیاسی در این کشور با بسته شدن فرودگاه بینالمللی تریبهووان و لغو تمام پروازها تشدید شد. مقامات رسمی استعفای کی. پی. شرما اولی، نخستوزیر نپال را تایید کردند. صدها نفر از نیروهای ارتش در فرودگاه مستقر شدند، در حالی که دستکم پنج بالگرد ارتش این کشور، وزرا را از محل اقامت رسمیشان به مکانی امن منتقل کردند.
گزارشهای محلی و ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که معترضان به خانههای سران سیاسی در کاتماندو پایتخت نپال و مناطق اطراف آن حمله کردند.
مقامات حکومت نظامی در پایتخت و دیگر شهرها اعلام کردند و مدارس در کاتماندو تعطیل شد. خانههای مورد حمله شامل منازل شیر بهادر دئوبا، رهبر حزب کنگره نپال، رام چاندرا پودل، رئیسجمهور، رامش لخاک، وزیر کشور، و پوشپا کمال داهال، رهبر حزب کمونیست مائوئیست، بود.
همچنین، یک مدرسه خصوصی متعلق به آرزو دئوبا رانا، همسر دئوبا که در حال حاضر وزیر امور خارجه است، به آتش کشیده شد.
در تلاشی برای کنترل اوضاع، دولت امروز از تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت پلتفرمهای اصلی شبکههای اجتماعی عقبنشینی کرد. علاوه بر این، مقامات برای جلوگیری از موج جدیدی از اعتراضات، حکومت نظامی اعلام کردند، اما تظاهرات به سرعت بار دیگر پایتخت را فرا گرفت، که این نشاندهنده ادامه خشم عمومی و وخامت وضعیت امنیتی در کشور است.
این اعتراضات از روز دوشنبه علیه ممنوعیت شبکههای اجتماعی آغاز شد، اما به دلیل خشم فزاینده مردم از فساد و نارضایتی از احزاب سیاسی که مردم آنها را مقصر وخامت اوضاع کشور میدانند، ابعاد عمیقتری پیدا کرد.
منبع: آر تی