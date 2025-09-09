پس از آنکه معترضان در نپال خانه‌های سران سیاسی از جمله رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را به آتش کشیدند، مقامات دولتی با بالگرد‌های نظامی تخلیه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، مقامات دولتی از پایتخت نپال با بالگرد‌های نظامی تخلیه شدند، این اقدام پس از آن صورت گرفت که معترضان خانه‌های رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر کنونی و یک نخست‌وزیر سابق را به آتش کشیدند.

بحران سیاسی در این کشور با بسته شدن فرودگاه بین‌المللی تریبهووان و لغو تمام پرواز‌ها تشدید شد. مقامات رسمی استعفای کی. پی. شرما اولی، نخست‌وزیر نپال را تایید کردند. صد‌ها نفر از نیرو‌های ارتش در فرودگاه مستقر شدند، در حالی که دست‌کم پنج بالگرد ارتش این کشور، وزرا را از محل اقامت رسمی‌شان به مکانی امن منتقل کردند.

گزارش‌های محلی و ویدئو‌هایی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان به خانه‌های سران سیاسی در کاتماندو پایتخت نپال و مناطق اطراف آن حمله کردند.

مقامات حکومت نظامی در پایتخت و دیگر شهر‌ها اعلام کردند و مدارس در کاتماندو تعطیل شد. خانه‌های مورد حمله شامل منازل شیر بهادر دئوبا، رهبر حزب کنگره نپال، رام چاندرا پودل، رئیس‌جمهور، رامش لخاک، وزیر کشور، و پوشپا کمال داهال، رهبر حزب کمونیست مائوئیست، بود.

همچنین، یک مدرسه خصوصی متعلق به آرزو دئوبا رانا، همسر دئوبا که در حال حاضر وزیر امور خارجه است، به آتش کشیده شد.

در تلاشی برای کنترل اوضاع، دولت امروز از تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت پلتفرم‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی عقب‌نشینی کرد. علاوه بر این، مقامات برای جلوگیری از موج جدیدی از اعتراضات، حکومت نظامی اعلام کردند، اما تظاهرات به سرعت بار دیگر پایتخت را فرا گرفت، که این نشان‌دهنده ادامه خشم عمومی و وخامت وضعیت امنیتی در کشور است.

این اعتراضات از روز دوشنبه علیه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، اما به دلیل خشم فزاینده مردم از فساد و نارضایتی از احزاب سیاسی که مردم آنها را مقصر وخامت اوضاع کشور می‌دانند، ابعاد عمیق‌تری پیدا کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: کشور نپال ، تظاهرات مردمی
خبرهای مرتبط
تظاهرکنندگان نپالی اقامتگاه رئیس‌جمهور را به آتش کشیدند/ نخست وزیر استعفا کرد
رئیس حزب کارگر رژیم صهیونیستی خواستار تظاهرات روزانه علیه کابینه نتانیاهو شد
تظاهرات ایرلندی‌ها در اعتراض به انتقال تسلیحات به رژیم اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
کره جنوبی پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد
پایان همکاری آمریکا با اروپا درباره اطلاعات نادرست درخصوص ایران و روسیه
دیوار سرخ ابوظبی و ریاض: هشداری که خواب تل‌آویو را آشوب می‌کند
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
سانسور غزه: گوگل در خدمت پروپاگاندای رژیم صهیونیستی
اکسیوس:ترامپ طراحی برنامه مدیریت غزه پس از جنگ را به دامادش محول کرد
سفر قریب‌الوقوع هیات عراقی به مسکو برای توافق هسته‌ای
کره‌شمالی موتور سوخت جامد موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرد
لاوروف: روسیه علاقه‌ای به انتقام گرفتن ندارد
آخرین اخبار
معامله مرموز ترامپ با اپستین در اسناد جدید فاش شد
اسرائیل پیشنهاد ترامپ برای پایان جنگ غزه را می پذیرد
تخلیه مقامات نپالی با بالگرد نظامی
شی جین پینگ خواستار افزایش همکاری با اروپا شد
قطعی برق در برلین ۵۰ هزار خانوار را در تاریکی فرو برد
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
ادعای اسرائیل: به منافع ترکیه در سوریه حمله کردیم
تظاهرکنندگان نپالی اقامتگاه رئیس‌جمهور را به آتش کشیدند/ نخست وزیر استعفا کرد
چهار کشته در درگیری کشمیر هند
رونمایی از راهبرد نوین اسرائیل در نبرد نامتقارن علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
حماس: اسرا را به شرط دریافت ضمانت آزاد می‌کنیم
استونی سفیر روسیه را احضار کرد
ترس کانادا: توطئه ترامپ برای گرینلند ممکن است در اتاوا هم اجرا شود
جسد یک نظامی دیگر اسرائیلی در خانه‌اش پیدا شد
فیلیپین خرید جنگنده F-۱۶ را به دلیل محدودیت بودجه متوقف کرد
درخواست لیسبون از پکن: میانجیگری برای صلح در اوکراین
هشدار جدی روسیه درباره محدودیت‌های دیپلماتیک اروپا
اقدامات سادیسمی نتانیاهو؛ او به تخریب ۵۰ برج بلندغزه در ۲ روز افتخار می‌کند
آلبانیزه خواستار حفاظت فوری از ناوگان کمک‌رسان غزه شد
لنگر یک کشتی عامل قطع کابل‌های اینترنت در دریای سرخ
اتهام زنی عفو بین الملل به پاکستان درباره جاسوسی از مردمش
افزایش قیمت نفت درپی نگرانی در مورد عرضه روسیه
اخراج پناهجویان افغانستانی؛ پاکستان ۵۱ خانواده را مستثنی کرد
کاهش تجارت آنکارا و کابل در نیمه نخست ۲۰۲۵
نمایشگاه خوشنویسی اسلامی در کابل به همت رایزنی فرهنگی ایران
طلای جهانی از مرز ۳۶۵۰ دلار گذشت
کاتس تهدید کرد غزه را با خاک یکسان می کند
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
احتمال دیدار الجولانی با ترامپ در نیویورک
اوکراین زنان آمریکای لاتین را برای جنگ جذب می‌کند