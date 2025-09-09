معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت کیفیت نان در سلامت مردم، اعلام کرد: دستگاه‌های متولی استان موظف‌اند با نظارت مستمر بر زنجیره گندم، آرد و نان، از عرضه نان بی‌کیفیت جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- ارسلان ازها در پنجمین جلسه کارگروه اصلاح نظام یارانه‌ای گندم، آرد و نان استان در سال ۱۴۰۴ گفت: «نان به عنوان قوت غالب خانوار جایگاه ویژه‌ای دارد و تأمین آرد و نان با کیفیت، از اصلی‌ترین اولویت‌های نظارتی و مدیریتی استان است.» ازهاری تأکید کرد که سلامت مردم خط قرمز مسئولان است و خبازی‌های استان باید با گذراندن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اخذ گواهی مهارت، کیفیت نان را ارتقا دهند.

وی همچنین بر به‌روزرسانی تجهیزات کارخانجات آردسازی تأکید کرد و افزود: «گندم آبی استان باید تنها در سیلوهای استاندارد ذخیره شود و از استان خارج نگردد تا کیفیت آرد تولیدی در سال آینده به بالاترین سطح برسد.»

ازهاری عرضه خارج از شبکه آرد را یکی از مشکلات جدی استان برشمرد و گفت: «تمامی خرید و فروش‌های آرد باید شفاف و مبتنی بر فاکتور رسمی باشد و در صورت تخلف، فعالیت خبازی‌های متخلف متوقف خواهد شد.» نصب بونکرهای آرد در نانوایی‌ها نیز به عنوان راهکاری مؤثر برای کنترل عرضه خارج از شبکه در دستور کار قرار گیرد.

معاون استاندار بازنگری در تخصیص سهمیه آرد و تولید نان کامل را ضروری دانست و افزود: «تولید نان کامل یک الزام است و در این مسیر از نانوایی‌ها حمایت خواهد شد.» وی در پایان اعلام کرد که قیمت جدید انواع نان متناسب با نوع آرد مصرفی، پس از پیگیری‌های ستاد تنظیم بازار، در سامانه «نانینو» بارگذاری شده است.

