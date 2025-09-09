باشگاه خبرنگاران جوان - محمد محمدی رئیس اتاق بازرگانی اصناف مشهد با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در مجتمع تجاری قائم واقع در میدان ۱۷ شهریور مشهد، اظهارکرد: متأسفانه این حادثه که در ۲۴ تیرماه رخ داد، منجر به از بین رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه اصناف شد و حدود ۱۸۰ واحد صنفی این مجتمع دچار خسارت‌های جدی شدند.

رئیس اتاق بازرگانی اصناف مشهد با بیان اینکه براساس برآورد‌های اولیه میزان خسارات مالی وارد شده به این مجتمع حدود ۹۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، ادامه داد: به‌طور میانگین هر یک از واحد‌های صنفی مستقر در این پاساژ حدود ۵۰۰ میلیون تومان خسارت دیده‌اند. این میزان خسارت برای بسیاری از اصناف، به معنای نابودی کامل سرمایه و تعطیلی فعالیت اقتصادی آنها بوده است.

محمدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جبران خسارت، گفت: در حال حاضر پیگیری‌های متعددی از سوی اتاق اصناف، فرمانداری مشهد و سایر دستگاه‌های مرتبط آغاز شده است تا ضمن تسریع روند بازسازی، زمینه بازگشت اصناف به فعالیت فراهم شود. اولویت اصلی، آغاز سریع بازسازی پاساژ قائم است تا صاحبان واحد‌ها بتوانند هر چه زودتر کسب‌وکار خود را از سر گیرند.

رئیس اتاق اصناف مشهد در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی مجتمع‌های تجاری، افزود: موضوع ایمنی پاساژ‌ها و مراکز تجاری در حیطه وظایف شهرداری و سازمان آتش‌نشانی قرار دارد و اتاق اصناف نقش اجرایی مستقیم در این حوزه ندارد، اما هشدار‌های لازم به برخی مجتمع‌های ناایمن ارائه شده است تا پیش از وقوع حوادث مشابه، اقدام به ایمن‌سازی سازه و سیستم‌های ایمنی خود کنند.

وی همچنین درباره خسارات وارد شده به مجتمع تجاری افشار در همان منطقه، گفت: برآورد دقیق خسارات این مجتمع هنوز به پایان نرسیده و پس از بررسی‌های کارشناسی، میزان و جزئیات خسارت اعلام خواهد شد.

محمدی در پایان تصریح کرد: حادثه اخیر هشداری جدی برای همه مسئولان و صاحبان مجتمع‌های تجاری است تا موضوع ایمنی را جدی‌تر دنبال کنند، چراکه کوچک‌ترین سهل‌انگاری می‌تواند سرمایه سال‌ها تلاش صد‌ها واحد صنفی را در چند ساعت نابود کند.