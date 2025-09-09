باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، روز سهشنبه در زاگرب به آندری پلنکوویچ، نخستوزیر کرواسی، گفت که اسرائیل مایل است جنگ در غزه را «بر اساس پیشنهاد رئیسجمهور ترامپ و مطابق با اصول تعیین شده توسط کابینه امنیتی» به پایان برساند.
اگرچه اسرائیل و آمریکا هنوز به طور رسمی افشا نکردهاند که پیشنهاد کاخ سفید برای پایان جنگ غزه و آزادی تمام اسرا شامل چه مواردی میشود، این اظهارات به نظر اولین بار است که یک مقام اسرائیلی به صورت عمومی آن را میپذیرد.
بر اساس پیشنهاد آمریکا، حماس باید در ۴۸ ساعت اول یک آتشبس ۶۰ روزه، هر ۴۸ اسیر، اعم از زنده یا مرده، را آزاد کند. اسرائیل نیز سپس باید عملیات خود در شهر غزه را متوقف کرده و صدها زندانی فلسطینی را در ازای آن آزاد کند. سپس مذاکرات صلح دائمی شامل موضوعاتی مانند خلع سلاح حماس، خروج نیروهای نظامی و حکومت خودمختار غزه برگزار میشود.
منبع: الجزیره