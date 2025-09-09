باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: ما از سال ۱۴۰۲، ابتدای دی ماه شاهد استقرار سامانه مودیان به معنای آخرین موعد زمانی که قانونگذار در نظر گرفت، هستیم. بر اساس حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۴، صورتحساب‌های کاغذی فقط در نظام مالیات تا انتهای آذر سال ۱۴۰۴ معتبر هستند و از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۴، صورتحساب کاغذی به عنوان مستند و صورت حسابی که بر اساس اعتبار مالیاتی در نظام مالیاتی برای شخص دریافت کرد، قابل قبول نخواهد بود.

وی ادامه داد: آمار‌هایی که در این حوزه وجود دارد نشان می‌دهد با همراهی و هماهنگی‌هایی که اتفاق افتاده و تلاش‌های صورت گرفته توسط مودیان محترم، ما امروز حدود ۱۱ درصد مالیات و عوارض خریدی که مودیان در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده ابراز کردند، مستند به صورتحساب‌های کاغذی و خارج از سامانه مودیان است. یعنی قریب به ۸۹ درصد کل اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان در رسانه‌های مالیاتی مستند به اطلاعات داخل سامانه مودیان بوده است.

او بیان کرد: امیدواریم با حداقل تنش و چالش، این نقطه مهم را در کامل شدن استقرار سامانه مودیان در نظام مالیات شاهد باشیم. اجرای این طرح چقدر حالا باعث شفافیت درآمد‌های مالیاتی و شفافیت در حوزه اخذ مالیات می‌شود و چقدر می‌تواند توی حوزه کاهش پولشویی کمک کند.

وی افزود: ما شاهد خواهیم بود که فرآیند محاسبات مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی رقم می‌خورد و به شدت شفافیت و محاسبات مبتنی بر داده را در نظام مالیات بر ارزش افزوده تقویت می‌کند که خودش سهم قابل توجهی در کل وصولی‌هایی که سازمان مالیاتی دارد به خودش اختصاص می‌دهد.