امیر عبدی ستاره سال‌های اخیر کشتی قم در وزن ۷۷ کیلوگرم ۲۹ مهرماه همراه تیم ملی به صربستان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر عبدی ستاره سال‌های اخیر کشتی قم در وزن ۷۷ کیلوگرم به مسابقات ۲۰۲۵ قهرمانی امید‌های زیر ۲۳ سال جهان اعزام می‌شود. 

با برگزاری رقابت‌های درون‌اردویی تیم ملی، امیر عبدی عضو ثابت تیم اعزامی ایران به مسابقات ۲۰۲۵ قهرمانی امید‌های زیر ۲۳ سال جهان در صربستان شد.

رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۵ روز‌های ۲۹ مهر تا ۴ آبان در حالی به میزبانی نووی‌ساد صربستان برگزار می‌شود که آخرین موفقیت عبدی مرداد ماه امسال با کسب مدال طلای رقابت‌های بین‌المللی ایون کورنیانو و ولادیسلاو سیمون در شهر بخارست رومانی رقم خورد.

