باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که قطعی برق گسترده در برلین حدود ۵۰ هزار خانه را بدون برق در تاریکی رها کرده است. این اتفاق پس از آن رخ داد که دو دکل فشارقوی در یک حادثه مشکوک به آتش‌سوزی عمدی طعمه حریق شدند.

به گفته اپراتور شبکه برق محلی، این قطعی برق از ساعات اولیه صبح سه‌شنبه آغاز شد و بخش‌های بزرگی از جنوب شرقی برلین را تحت تأثیر قرار داد و حدود ۵۰ هزار خانوار و کسب‌وکار را بدون برق گذاشت.

پلیس در حال بررسی این حادثه به عنوان یک اقدام افراطی است و می‌گوید به نظر می‌رسد یک آتش‌سوزی عمدی با انگیزه بالقوه سیاسی باشد. در حالی که قطعی‌های کوچکتر به طور منظم در پایتخت آلمان رخ می‌دهد، حادثه‌ای با این مقیاس بسیار غیرمعمول تلقی می‌شود. ترامواها، چراغ‌های راهنمایی و حتی خانه‌های سالمندان به دلیل این قطعی برق، علاوه بر تاریکی با مشکلات مواجه شده اند و برخی از ساکنان مجبور به تخلیه شده‌اند.

این قطعی برق محله‌های «آلتگلینیکه»، «گرونائو»، «آدلرشوف»، «شپیندلرسفلد»، «آلت-یوهانیستال» و «اوبرشونوواید» را تحت تأثیر قرار داده است. مقامات پس از آن که آتش‌نشانی برلین حریق را خاموش کرد در حال بررسی محل آتش‌سوزی هستند.

پلیس اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۵۰۰۰ خانوار و کسب‌وکار دوباره به شبکه برق متصل شده‌اند. اپراتور شبکه برق محلی استرومنتز برلین افزود که هنوز نمی‌تواند جدول زمانی برای برقراری کامل برق ارائه دهد.

منبع: بلومبرگ