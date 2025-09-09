در جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت آموزش و پرورش، بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مربوط به نحوه دریافت شهریه تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی با موضوع «نظارت بر نحوه دریافت شهریه توسط مدارس غیردولتی» به میزبانی بازرسی امور آموزشی و پژوهشی در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

در این نشست که با حضور رئیس سازمان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و رؤسای مناطق ۱ تا ۶ آموزش و پرورش تهران تشکیل شد، نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حاضران در جلسه ضمن تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از نگاه اقتصادی به نگاه کیفی و تربیتی در فعالیت مدارس غیردولتی، بر محور‌هایی همچون برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی و ارتقای مهارت معلمان، تمرکز بر تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و انجام رضایت‌سنجی از ذی‌نفعان مدارس غیردولتی، تأکید کردند.

در پایان این جلسه مصوب شد که دبیرخانه دائمی تعامل بین سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مدارس غیردولتی و برگزاری جلسات مستمر با نظام‌مندی مشخص تاسیس شده و بر تحقق الگوی تعیین شهریه ابلاغی توسط رؤسای مناطق آموزش و پرورش و برخورد قاطع و معرفی مدارس متخلف به شورای نظارت منطقه و استان نظارت شود.

همچنین اجرای ماده (۱۴) قانون تأسیس مدارس غیردولتی با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، سمن‌ها و وقف برای تأمین منابع مالی و تقویت نقش انجمن اولیاء و مربیان در حمایت از مؤسسان مدارس برای کاهش فشار شهریه بر خانواده‌ها مورد تصویب حاضرین در جلسه قرار گرفت.

گفتنی است، موضوع شهریه مدارس غیردولتی در سال‌های اخیر، همواره یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها و دستگاه‌های نظارتی بوده است.

