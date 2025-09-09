رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با بیان اینکه مسئله محوری از برنامه های این دانشگاه است، گفت: ۶ هزار دانشجو در این دانشگاه در کنار علم آموزی، انواع مهارت را نیز فرا گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ مجتبی ملکی چوبری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان در جمع خبرنگاران به رسالت ارزشمند خبرنگاری اشاره کردو گفت : بدون خبر و خبرنگار هیچ گونه شفافیت در حوزه های مختلف و اطلاع رسانی در جامعه وجود نخواهد داشت.‌



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با بیان اینکه حرکت دانشگاه به سمت مهارت محوری است، افزود : ۴۵ درصدسهم تحصیلات و آموزش در استان بر عهده این دانشگاه است.‌

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد گیلان ۴۲ هزار دانشجو در حال اشتغال به تحصیل دارد، افزود :۶ هزار دانشجو در کنار علم آموزی ، در حال مهارت آموزی در این دانشگاه هستند.‌



ملکی چوبری با تاکید بر اینکه نگاه دانشگاه مسئله محور است، گفت : کم آبی، مشکلات تالاب و پسماند و ... از اهم موضوعاتی است که دانشگاه برای رفع دغدغه ها ورود خواهد کرد.‌

وی با اشاره به اینکه فعالیت های فناوری از اهم برنامه های دانشگاه شمرده می شود، افزود: فعالیت های دانشگاه به سمت کیفیت محوری است.