رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با بیان اینکه مسئله محوری از برنامه های این دانشگاه است، گفت: ۶ هزار دانشجو در این دانشگاه در کنار علم آموزی، انواع مهارت را نیز فرا گرفتند.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ مجتبی ملکی چوبری،  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان در جمع خبرنگاران به رسالت ارزشمند خبرنگاری اشاره کردو گفت :  بدون خبر و خبرنگار هیچ گونه شفافیت در حوزه های مختلف و  اطلاع رسانی در جامعه  وجود نخواهد داشت.‌


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با بیان اینکه حرکت دانشگاه به سمت  مهارت محوری است، افزود :  ۴۵ درصدسهم تحصیلات و آموزش  در استان بر عهده این دانشگاه است.‌

 وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد گیلان  ۴۲ هزار دانشجو در حال اشتغال به تحصیل دارد، افزود :۶ هزار دانشجو در کنار علم آموزی  ، در حال مهارت آموزی در این دانشگاه هستند.‌


ملکی چوبری با تاکید  بر اینکه نگاه دانشگاه مسئله محور است،  گفت : کم آبی، مشکلات  تالاب و پسماند و ... از اهم موضوعاتی است که دانشگاه برای رفع دغدغه ها ورود خواهد کرد.‌

وی با اشاره به اینکه فعالیت های فناوری از اهم برنامه های دانشگاه شمرده می شود، افزود: فعالیت های دانشگاه به سمت کیفیت محوری است. 

تبادل نظر

