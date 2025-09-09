باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از عوامل تولید برنامه رادیویی «سلام، صبح بخیر» که از روز شنبه تا چهارشنبه از ۶:۳۰ تا ۸ صبح روی آنتن شبکه رادیویی ایران می‌رود، با حضور در اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما و واحد امور ارتباط با مخاطبان، به گفت‌وگوی مستقیم با مخاطبان پرداختند.

در ادامه خواننده گفت‌و‌گو با مهمانان ۱۶۲ هستید:

نظرات مخاطبان عمق برنامه‌ها را بیشتر می‌کند

حجت احمدی، قائم‌مقام و مدیر گروه جامعه و سلامت شبکه رادیویی ایران درخصوص فرصت گفت‌وگوی مستقیم با مخاطبان در واحد امور ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) بیان کرد: برخی برنامه‌های رادیویی این امکان را فراهم کرده‌اند که مخاطب بتواند به‌راحتی پیامش را به برنامه‌سازان منتقل کند، اما قطعاً صحبت بدون واسطه با مردم تأثیرگذاری عمیق‌تری دارد و حتماً می‌تواند به برنامه‌سازان برای شناخت مطالبات و ذائقه مخاطبان کمک کند.

احمدی افزود: ما در رادیو ایران با برنامه‌های «سلام، صبح بخیر»، «راه شب»، «ایران امروز»، «خانه و خانواده» و… سعی می‌کنیم با همه مخاطبان ارتباط مداوم داشته باشیم و به‌صورت لحظه‌ای نکات موردنظر شنوندگان را روی آنتن مطرح می‌کنیم. حضور در اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما نیز فرصتی دوچندان برای شنیدن صدای مردم فراهم کرده و حتماً اثرات مثبتی برای مدیران، برنامه‌سازان و گویندگان رادیو به همراه دارد.

مدیر گروه جامعه و سلامت شبکه رادیویی ایران در مورد بیشترین نکاتی که در تماس‌های تلفنی از سوی مخاطبان به او منتقل شده، بیان کرد: من تماس‌های متعددی را پاسخ دادم. برخی مخاطبان درخواست می‌کردند که ما به محله‌شان برویم. بعضی دیگر انتقاداتی به بخش‌هایی از تولیدات داشتند. در تماس‌های دیگری افراد در خصوص عوامل برنامه‌ها، ایده‌ها و موضوعات موردنیاز برای آنتن نکاتی را بیان کردند که من همه این موارد را یادداشت کردم و حتماً در فرایند تولید برنامه از این موضوعات استفاده خواهیم کرد.

نظرات مردم برای برنامه سازان اهمیت ویژه‌ای دارد

عرفان شهبازی، تهیه‌کننده برنامه «سلام، صبح بخیر» از رادیو ایران در رابطه با تجربه پاسخگویی به تماس‌های تلفنی واحد امور ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) بیان کرد: سال‌هاست که مردم با ۱۶۲ تماس می‌گیرند و این پل ارتباطی توانسته مسیر تبادل نظر مخاطب و برنامه‌سازان را هموار کند.

وی افزود: در مدت زمانی که به تماس‌های تلفنی پاسخ دادم، تعداد بسیاری از مخاطبان در خصوص «سلام، صبح بخیر» نقطه نظراتشان را اعلام کردند و نقد‌هایی که به بخش‌هایی از برنامه داشتند را دریافت کردیم. قطعاً نظرات مردم برای ما برنامه‌سازان از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند در افزایش کیفیت تولیدات مؤثر واقع شود.

این تهیه‌کننده یادآوری کرد: رادیو رسانه‌ای گرم محسوب می‌شود و ویژگی رسانه گرم نیز تعامل عمیق با مخاطبان است. خوشبختانه به همت اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما برنامه‌های رادیویی این فرصت را پیدا کرده‌اند تا بدون واسطه با مخاطبان ارتباط برقرار کنند. توجه به دیدگاه مخاطب در هر رسانه‌ای اهمیت زیادی دارد، زیرا رسانه‌ها برای مردم تولید می‌کنند.

وی تأکید کرد: رابطه مستقیم با شنوندگان رادیو کمک می‌کند مخاطب احساس نزدیکی و عضویت در برنامه پیدا کند و تولیدات بیشتر با سلیقه و خواست آنها همسو شود. عموماً برنامه‌سازان با نیازسنجی و ایده‌های خودشان برنامه تولید می‌کنند، اما برای درک نیاز‌های واقعی مخاطبی که ابتدای صبح رادیو گوش می‌دهد به ارتباط بیشتر و تخصصی‌تر نیاز داریم و همین نکته اهمیت کار روابط‌عمومی و برقراری ارتباط عمیق با مخاطبان را روشن می‌کند.

شهبازی اضافه کرد: در تماس‌هایی که من پاسخ دادم مخاطبان تأکید داشتند که برنامه‌های صبحگاهی باید جنبه‌های نشاط و امیدبخشی پررنگ‌تری داشته باشند، موسیقی‌های جدید و سبک پاپ بیشتر استفاده شود. برخی شنوندگان نیز درخواست می‌کردند که پیام‌های آنها در برنامه‌ها خوانده شود. به علت تراکم محتوا‌های برنامه گاهی پیام مخاطبان کمتر خوانده می‌شود، ولی ظاهراً مردم علاقه دارند که توجه بیشتری به این بخش داشته باشیم که حتماً در برنامه «سلام، صبح بخیر» لحاظ خواهد شد.

میثم نیکنام، گوینده رادیو ایران و برنامه «سلام، صبح بخیر» حضور در واحد امور ارتباط با مخاطبان را فرصتی مناسب برای برقراری یک ارتباط واقعی و گرم با مردم دانست و گفت: ایده گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم بسیار جالب است و حتماً می‌تواند در کیفیت برنامه‌ها نیز اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد: ما باید نظرات مردم را بدانیم. شناخت سلیقه مخاطب در رسانه همواره یک ضرورت غیرقابل‌انکار بوده و در پیشبرد کیفی تولیدات مؤثر است. در برخی موارد ورود نگاه مخاطب می‌تواند انسجام برنامه را بیشتر کند و حتی یک مجری یا گوینده می‌تواند عملکرد بهتری از خودش نشان بدهد که مخاطب بیشتر بپسندد.

وی ادامه داد: من معتقدم عرصه صدا و رادیو متعلق به مردم است. مردم باید برای چگونگی اجرای ما، محتوا‌هایی که روی آنتن می‌رود و… تصمیم بگیرند و تنها در این صورت است که رسانه ملی واقعاً ملی خواهد بود.

این گوینده یادآوری کرد: در برنامه‌های زنده امکان صحبت بی‌واسطه مخاطب طبیعتاً به دلیل ملاحظات متعدد ممکن نیست. ازاین‌رو، شرایطی که ۱۶۲ برای مکالمه مستقیم با مردم فراهم کرده، تجربه بسیار منحصربه‌فردی است و ما شفاف‌تر و دقیق‌تر می‌توانیم نظرات مخاطبان را احصا کنیم.