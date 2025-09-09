داود قربانیان نایب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند خبر داد و گفت: این جشنواره که تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد، صرفاً فروش ویژه نیست بلکه تجربه‌ای شاد و متفاوت برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در این جشنواره هزاران قلم کالای پرمصرف از جمله لوازم‌التحریر، پوشاک، مواد غذایی و لوازم منزل با تخفیف‌های ویژه تا ۵۰ درصد عرضه می‌شود، افزود: شهروند تنها محل خرید نیست، بلکه فضایی برای باهم‌بودن خانواده‌ها، ایجاد نشاط اجتماعی و تأمین مقرون‌به‌صرفه کالاهای مورد نیاز مردم است.

نایب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به رویکرد جدید شهروند اظهار کرد: فروشگاه‌ها باید به محل هم‌نشینی خانواده‌ها تبدیل شوند؛ فضایی شبیه یک بوستان شهری با امکاناتی همچون رستوران، کافه خانوادگی و محیط بازی کودکان، تا تفاوت فروشگاه‌های حضوری با مجازی در همین تجربه اجتماعی دیده شود.

مدیرعامل شهروند درباره بازطراحی فروشگاه‌ها به‌ویژه شعبه بیهقی توضیح داد: بازسازی ورودی‌ها، افزایش سطح فروش و توسعه فضاها در دستور کار است تا این فروشگاه نوستالژیک به فضایی مدرن و خانوادگی تبدیل شود.

قربانیان همچنین از برنامه‌های اقتصادی شهروند خبر داد و گفت: در صورت تصویب شورای شهر و اخذ مجوزهای قانونی، تولید کالا و واردات مستقیم برای کاهش قیمت تمام‌شده در دستور کار قرار می‌گیرد تا صرفه ناشی از حذف واسطه‌ها هم به نفع مشتری بازگردد.

وی با اشاره به اقدامات اجتماعی شهروند در کمک به آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: شهرداری تهران با همکاری شهروند تسهیلات تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای خانواده‌های آسیب‌دیده فراهم کرده و شهروند نیز ۸ درصد این مبلغ را در قالب بن خرید اهدا کرده است.

قربانیان در پایان تأکید کرد: جشنواره زنگ تفریح آغاز راهی تازه هم برای کاهش هزینه‌های مدرسه خانواده‌ها و هم برای ایجاد لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز در آغاز سال تحصیلی است.