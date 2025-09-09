به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اداره کل آموزش و پرورش جهت تاسیس رشته محیط بانی و پذیرش هنرجو امروز بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-عسکرپور- ساسان کفایی گفت: این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاری‌های بین بخشی، عملیاتی کردن برنامه‌های زیست محیطی در مدارس با همکاری آموزش و پرورش استان در راستای تنویر افکار عمومی وترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای فرهنگیان و دانش آموزان در سطح استان در راستای اجرای برنامه بهداشت و حفاظت محیط زیست، جلب مشارکت و ایجاد حس مسئولیت پذیری مربیان و دانش آموزان در علاقمندی محیط زیست و حفاظت از آن، افزایش و توسعه مشارکت جامعه دانش آموزی در راستای ترویج و توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ارتقای سطح آگاهی‌های محیط زیستی دانش آموزان و اهمیت حفظ محیط زیست، تفاهم نامه‌ای فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست بسته شد.



استان کرمان به نمایندگی ساسان کفائی و اداره کل آموزش و پرورش استان به نمایندگی محمدرضا فرحبخش جهت تاسیس رشته محیط بانی و پذیرش نیرو در هنرستان کشاورزی رضوان ناحیه ۲ کرمان منعقد شد.

مجید زنداقطاعی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان تاسیس رشته محیط بانی در استان را استفاده از ظرفیت مردمی برای حل مشکلات مردم دانست و گفت: استفاده از ظرفیت مردم در این عرصه‌ها یک ضرورت و راه‌حل بسیار مهم است و از آن نه فقط برای عبور از بحران‌ها بلکه می‌توان برای گسترش باور تعلق به انقلاب و جمهوری اسلامی استفاده کرد.



ساسان کفائی برگزاری چنین رویداد‌هایی را فرصتی دانست تا دانش آموزان علاوه بر یادگیر‌های نظری، توانایی‌های خود را در زمینه‌های علمی و عملی مرتبط با محیط زیست به چالش بکشند و افزود: دغدغه‌مند بودن دانش آموزان و دبیران می‌تواند به حفاظت از محیط زیست کمک کند و باید توانمندسازی دبیران و دانش آموزان در کلیه مدارس استان آغاز شود.