جانشین پلیس راه راهور فراجا، گفت: علی‌رغم یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، این محور‌ها همچنان با ترافیک بسیار سنگینی مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش چشمگیر تقاضای سفر در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، اعلام کرد:علی‌رغم یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال این دو مسیر از صبح امروز، این محور‌ها همچنان با ترافیک بسیار سنگینی مواجه است.

وی با تاکید بر اینکه محور چالوس و آزادراه تهران-شمال ظرفیت پذیرش این حجم بالای ترافیک را ندارند، از تمامی مسافران و هموطنانی که قصد سفر به استان‌های شمالی کشور را دارند درخواست کرد تا در صورت امکان، از محور‌های جایگزین فیروزکوه، هراز و آزادراه قزوین-رشت استفاده کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا هشدار داد که ادامه تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال می‌تواند منجر به توقف‌های طولانی و معطلی‌های چند ساعته در این مسیر‌ها شود.

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی کشور
ترافیک سنگین در خروجی آزادراه تهران_شمال
یکطرفه شدن جاده چالوس برای چهارمین روز متوالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تازه داماد به خاطر عکس‌های عروسی قاتل شد
نجات عامل قتل بی‌رحمانه مادر تهرانی با ۸ ضربه چاقو از قصاص
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
نیمی از مشکل کمبود پاکبان در تهران حل شد + فیلم
۲ بوستان نسل جدید در منطقه یک احداث می‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی کشور
منافقین در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردند
جشن «پیامبر مهربانی» فردا در تهران برپا می‌شود
آخرین اخبار
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی
تأیید نرخ جدید کرایه سرویس مدارس پایتخت
نجات عامل قتل بی‌رحمانه مادر تهرانی با ۸ ضربه چاقو از قصاص
ثبت ۵۱۰ حادثه کوهستان از خرداد تا کنون
توزیع روزانه ۶۰ تن گوشت در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
راهکار‌های جذاب درباره هویت‌یابی فرزندان + فیلم
عدم رضایت مدیران از خدمات کارمندان نمی‌تواند دلیلی بر محروم کردن آنان از مزایای شغلی باشد/ مصوبه بانک سپه باطل شد
اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی در آشوراده با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی
منافقین در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کردند
کلاهبرداری با نام سود سهام عدالت؛ مراقب لینک‌ها و تماس‌ها باشید
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی کشور
۲ بوستان نسل جدید در منطقه یک احداث می‌شود
نیمی از مشکل کمبود پاکبان در تهران حل شد + فیلم
نخستین مجتمع حقوقی حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور افتتاح شد
جشن «پیامبر مهربانی» فردا در تهران برپا می‌شود
ترافیک سنگین در خروجی آزادراه تهران_شمال
تصمیمات متناقض حریم پایتخت را از بین می‌برد
ضرورت اجرای اصل مقابله با بی‌کیفرمانی
آموزش‌های آکادمیک، فعالیت‌های جمعیتی را دانش‌بنیان می‌کند
ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر و بزرگراه‌های پایتخت