باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت و معان وزیر نفت با بیان اینکه شرکت های سرمایه گذاری عنوان یک بنگاه اقتصادی بازوی اجرایی وزارت نفت محسوب می‌شود گفت:صرفا مسیر رفع و حل مشکلات اهداف از مسیر وزارت نفت و شرکت ملی نفت نمی‌گذرد و برخی از مشکلات در سنوات گذشته به روش مدیریتی بر می‌گردد که امیدوارم با نگاه جدید این روش‌ها اصلاح شود.

بورد با اشاره به تأثیر گذاری برگزاری این جلسات در شناسایی مشکلات و بررسی راهکار‌ها تاکید کرد: پیشنهادم این است که این جلسات به صورت منظم و ماهانه برگزار شود.

در ادامه این برنامه مهدی عبوری، اظهار داشت: امیدواریم در دیدار امروز با اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت شاهد مشارکت حداکثری اهداف در توسعه فعالیت‌های صنعت نفت باشد و متعاقبا از نتایج آن بازنشستگان صنعت نفت بهره‌مند شوند.

عبوری با بیان اینکه اهداف بازوی اجرایی وزارت نفت است و بخش قابل توجهی از حقوق بازنشستگان تامین می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان مستمری بازنشستگان پرداخت می‌شود که ٢ هزار میلیارد تومان از محل کسورات و ٣ هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری اهداف است.

وی تاکید کرد: سهم اهداف از تامین حقوق بازنشستگان ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان بوده؛ امسال این عدد به ٣۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر توسعه و تقویت همکاری‌ها و تعاملات اهداف با مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت اظهار داشت: از اواخر سال گذشته شاهد افزایش تعاملات و همکاری‌ها در سطوح مختلف وزارت نفت با مجموعه اهداف و شرکت‌های وابسته هستیم و خوشبختانه در این مدت با همکاری طرفین، اقدامات خوب و موثری صورت گرفته که از جمله آن انعقاد قرارداد تامین خوراک کنگان است و در این باره به یک مدلی خوبی رسیدیم.

عبوری با بیان اینکه با افزایش سطح همکاری‌ها در سایر پروژه‌ها، اهداف در این شرایط سخت از ورود به سایر پروژه‌های ملی در حوزه نفت و گاز استقبال خواهد کرد، گفت: اقدامات مشترک با مجموعه نفت را در راستای منافع ملی و احیای حقوق بازنشستگان صنعت نفت با قدرت بیشتر ادامه می‌دهیم.