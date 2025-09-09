در جهت افزایش تعاملات و افزایش میزان نفت و گاز قرارداد تامین خوراک واحد کنگان با همکاری شرکت ملی نفت و شرکت های سرمایه گذاری منعقد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت  و معان وزیر نفت  با بیان اینکه شرکت های سرمایه گذاری  عنوان یک بنگاه اقتصادی بازوی اجرایی وزارت نفت محسوب می‌شود گفت:صرفا مسیر رفع و حل مشکلات اهداف از مسیر وزارت نفت و شرکت ملی نفت نمی‌گذرد و برخی از مشکلات در سنوات گذشته به روش مدیریتی بر می‌گردد که امیدوارم با نگاه جدید این روش‌ها اصلاح شود.

بورد با اشاره به تأثیر گذاری برگزاری این جلسات در شناسایی مشکلات و بررسی راهکار‌ها تاکید کرد: پیشنهادم این است که این جلسات به صورت منظم و ماهانه برگزار شود.

در ادامه این برنامه مهدی عبوری، اظهار داشت: امیدواریم در دیدار امروز با  اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت  شاهد مشارکت حداکثری اهداف در توسعه فعالیت‌های صنعت نفت باشد و متعاقبا از نتایج آن بازنشستگان صنعت نفت بهره‌مند شوند.

عبوری با بیان اینکه اهداف بازوی اجرایی وزارت نفت است و بخش قابل توجهی از حقوق بازنشستگان تامین می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان مستمری بازنشستگان پرداخت می‌شود که ٢ هزار میلیارد تومان از محل کسورات و ٣ هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری اهداف است.

وی  تاکید کرد:  سهم اهداف از تامین حقوق بازنشستگان ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان بوده؛ امسال این عدد به ٣۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر توسعه و تقویت همکاری‌ها و تعاملات اهداف با مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت اظهار داشت: از اواخر سال گذشته شاهد افزایش تعاملات و همکاری‌ها در سطوح مختلف وزارت نفت با مجموعه اهداف و شرکت‌های وابسته هستیم و خوشبختانه در این مدت با همکاری طرفین، اقدامات خوب و موثری صورت گرفته که از جمله آن انعقاد قرارداد تامین خوراک کنگان است و در این باره به یک مدلی خوبی رسیدیم.

عبوری با بیان اینکه با افزایش سطح همکاری‌ها در سایر پروژه‌ها، اهداف در این شرایط سخت از ورود به سایر پروژه‌های ملی در حوزه نفت و گاز استقبال خواهد کرد، گفت: اقدامات مشترک با مجموعه نفت را در راستای منافع ملی و احیای حقوق بازنشستگان صنعت نفت با قدرت بیشتر ادامه می‌دهیم.

برچسب ها: پتروشیمی ، تولید خوراک
خبرهای مرتبط
ظرفیت ۱۰۰ میلیون تنی صنعت پتروشیمی در کشور
تنفیذ نخستین قرارداد پتروشیمی برای توسعه میدان‌های گازی؛ به‌زودی
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرصت اصلاح مشکلات حسابی تا واریز سود سهام عدالت برای سهامداران جامانده دریافت سود فراهم است
لغو بلوکه شدن پول در طرح جدید خرید خودرو
اطلاعیه توانیر برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
سقف اعتبار مجاز مشتری برای صدور چک چگونه تعیین می‌شود؟
کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه از ۲۰ شهریور
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز در کشور چیست؟
مدیریت مصرف برق مشترکان پر مصرف از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان
جزئیات عرضه خودرو در بازار سرمایه
قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
آخرین اخبار
قرارداد تامین خوراک کنگان منعقد شد
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم
کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالیاتی از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
افزایش ظرفیت برداشت گاز غنی از میدان پارس جنوبی
جدال میان خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه شدت گرفت
قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
قیمت خرید تضمینی گندم مبنای نرخ گذاری سایر محصولات
افزایش بیش از ۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
کاهش ۶۵۰ مگاواتی مصرف برق با اجرای مصوبات طرح‌های بهره‌وری ساتبا
اطلاعیه توانیر برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع برق‌دار شد
روکش آسفالت بیش از ۳۲۸۵ کیلومتر راه‌های روستایی و فرعی
جزئیات عرضه خودرو در بازار سرمایه
قیمت خرید تضمینی گندم شنبه تعیین‌می شود
لغو بلوکه شدن پول در طرح جدید خرید خودرو
سقف اعتبار مجاز مشتری برای صدور چک چگونه تعیین می‌شود؟
ارتقای نظارت بر صنعت بیمه با مدل‌های جدید ارزیابی
نخستین سامانه پایش هوشمند سوخت در صنعت پالایش نفت کشور عملیاتی شد
فرصت اصلاح مشکلات حسابی تا واریز سود سهام عدالت برای سهامداران جامانده دریافت سود فراهم است
عرضه خودرو در بورس با شفافیت زمینه ساز کاهش رانت در بازار می شود
تولیدکنندگان بیش از ۳ ماه در صف دریافت ارز می‌مانند
اجرای طرح نظارت بر بازار لوازم‌التحریر در ایام بازگشایی مدارس