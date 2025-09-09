وزارت خارجه قطر حمله «بزدلانه» اسرائیل به حماس در دوحه را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور این حمله را که به گفته او علیه ساختمان‌های مسکونی محل سکونت چندین عضو دفتر سیاسی حماس انجام شده است، «به شدیدترین لحن محکوم می‌کند».

در این بیانیه آمده است: «این حمله جنایتکارانه نقض آشکار همه قوانین و هنجار‌های بین‌المللی و تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت قطری‌ها و ساکنان قطر است.»

این بیانیه می افزاید: «دولت قطر ضمن محکومیت شدید این حمله، تأکید می‌کند که این رفتار بی‌ملاحظه اسرائیل و ادامه دخالت آن در امنیت منطقه‌ای و همچنین هرگونه اقدامی که امنیت و استقلال آن را هدف قرار دهد، را تحمل نخواهد کرد. تحقیقات در بالاترین سطح در حال انجام است و جزئیات بیشتر به محض دسترسی اعلام خواهد شد.»

منبع: الجزیره