وزارت خارجه قطر حمله «بزدلانه» اسرائیل به حماس در دوحه را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور این حمله را که به گفته او علیه ساختمان‌های مسکونی محل سکونت چندین عضو دفتر سیاسی حماس انجام شده است، «به شدیدترین لحن محکوم می‌کند».

در این بیانیه آمده است: «این حمله جنایتکارانه نقض آشکار همه قوانین و هنجار‌های بین‌المللی و تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت قطری‌ها و ساکنان قطر است.»

این بیانیه می افزاید: «دولت قطر ضمن محکومیت شدید این حمله، تأکید می‌کند که این رفتار بی‌ملاحظه اسرائیل و ادامه دخالت آن در امنیت منطقه‌ای و همچنین هرگونه اقدامی که امنیت و استقلال آن را هدف قرار دهد، را تحمل نخواهد کرد. تحقیقات در بالاترین سطح در حال انجام است و جزئیات بیشتر به محض دسترسی اعلام خواهد شد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزارت خارجه قطر ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
واکنش‌های بین‌المللی به تجاوز اسرائیل به قطر/ دبیرکل سازمان ملل حملات را محکوم کرد
المیادین: تلاش اسرائیل برای ترور هیئت حماس شکست خورد
ترامپ به عملیات اسرائیل در قطر چراغ سبز نشان داده است
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول منشور ملل متحد است
ادعای ترامپ درباره قریب‌الوقوع بودن توافق غزه
سفارت رژیم صهیونیستی در بلژیک هدف حمله قرار گرفت
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من