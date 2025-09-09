باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسپانیا روز سهشنبه در واکنش به تحریمهای اعمالشده توسط اسرائیل علیه مقامات اسپانیایی، ورود دو وزیر ارشد اسرائیلی به خاک خود را ممنوع کرد.
خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا پس از جلسه شورای وزیران گفت که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی به فهرست افراد تحریمشده اسپانیا اضافه شدهاند.
خبرگزاری اسپانیایی ال پایس گزارش داد که وی گفت این تصمیم به این دلیل گرفته شده است که هر دو مستقیماً در ترویج حمله اسرائیل به غزه نقش دارند.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که اسرائیل تحریمهایی را علیه یولاندا دیاز، معاون نخستوزیر اسپانیا و همچنین سیرا رگو، وزیر جوانان و کودکان اعلام کرد.
هر دو مقام اسپانیایی اکنون از ورود به اسرائیل منع شدهاند و مقامات اسرائیلی اعلام کردند که دیگر هیچ ارتباط رسمی با آنها نخواهند داشت.
آلبارس تأکید کرد که تصمیم مادرید همچنان منعکسکننده «پاسخ متقابل» به اقدامات اسرائیل است و نشاندهنده مخالفت اسپانیا با عملیات نظامی جاری در غزه است.
منبع: آناتولی