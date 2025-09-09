اسپانیا در اقدامی تلافی‌جویانه علیه تحریم‌ها، ورود دو وزیر اسرائیلی به این کشور را ممنوع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسپانیا روز سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های اعمال‌شده توسط اسرائیل علیه مقامات اسپانیایی، ورود دو وزیر ارشد اسرائیلی به خاک خود را ممنوع کرد.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا پس از جلسه شورای وزیران گفت که ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی به فهرست افراد تحریم‌شده اسپانیا اضافه شده‌اند.

خبرگزاری اسپانیایی ال پایس گزارش داد که وی گفت این تصمیم به این دلیل گرفته شده است که هر دو مستقیماً در ترویج حمله اسرائیل به غزه نقش دارند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل تحریم‌هایی را علیه یولاندا دیاز، معاون نخست‌وزیر اسپانیا و همچنین سیرا رگو، وزیر جوانان و کودکان اعلام کرد.

هر دو مقام اسپانیایی اکنون از ورود به اسرائیل منع شده‌اند و مقامات اسرائیلی اعلام کردند که دیگر هیچ ارتباط رسمی با آنها نخواهند داشت.

آلبارس تأکید کرد که تصمیم مادرید همچنان منعکس‌کننده «پاسخ متقابل» به اقدامات اسرائیل است و نشان‌دهنده مخالفت اسپانیا با عملیات نظامی جاری در غزه است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول منشور ملل متحد است
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر
صد‌ها طرفدار فلسطین خارج از نمایشگاه تسلیحات لندن تجمع کردند
اسرائیل پیشنهاد ترامپ برای پایان جنگ غزه را می پذیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
کره جنوبی پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد
پایان همکاری آمریکا با اروپا درباره اطلاعات نادرست درخصوص ایران و روسیه
دیوار سرخ ابوظبی و ریاض: هشداری که خواب تل‌آویو را آشوب می‌کند
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
سانسور غزه: گوگل در خدمت پروپاگاندای رژیم صهیونیستی
سفر قریب‌الوقوع هیات عراقی به مسکو برای توافق هسته‌ای
کره‌شمالی موتور سوخت جامد موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرد
اکسیوس:ترامپ طراحی برنامه مدیریت غزه پس از جنگ را به دامادش محول کرد
آخرین اخبار
ترامپ به عملیات اسرائیل در قطر چراغ سبز نشان داده است
اسپانیا ورود دو وزیر اسرائیلی را به خاک خود ممنوع کرد
قطر حمله اسرائیل به حماس در دوحه را محکوم کرد
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر
آتش اعتراضات در نپال چگونه شعله‌ور شد؟
صد‌ها طرفدار فلسطین خارج از نمایشگاه تسلیحات لندن تجمع کردند
معامله مرموز ترامپ با اپستین در اسناد جدید فاش شد
اسرائیل پیشنهاد ترامپ برای پایان جنگ غزه را می پذیرد
تخلیه مقامات نپالی با بالگرد نظامی
شی جین پینگ خواستار افزایش همکاری با اروپا شد
قطعی برق در برلین ۵۰ هزار خانوار را در تاریکی فرو برد
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
ادعای اسرائیل: به منافع ترکیه در سوریه حمله کردیم
تظاهرکنندگان نپالی اقامتگاه رئیس‌جمهور را به آتش کشیدند/ نخست وزیر استعفا کرد
چهار کشته در درگیری کشمیر هند
رونمایی از راهبرد نوین اسرائیل در نبرد نامتقارن علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
حماس: اسرا را به شرط دریافت ضمانت آزاد می‌کنیم
استونی سفیر روسیه را احضار کرد
ترس کانادا: توطئه ترامپ برای گرینلند ممکن است در اتاوا هم اجرا شود
جسد یک نظامی دیگر اسرائیلی در خانه‌اش پیدا شد
فیلیپین خرید جنگنده F-۱۶ را به دلیل محدودیت بودجه متوقف کرد
درخواست لیسبون از پکن: میانجیگری برای صلح در اوکراین
هشدار جدی روسیه درباره محدودیت‌های دیپلماتیک اروپا
اقدامات سادیسمی نتانیاهو؛ او به تخریب ۵۰ برج بلندغزه در ۲ روز افتخار می‌کند
آلبانیزه خواستار حفاظت فوری از ناوگان کمک‌رسان غزه شد
لنگر یک کشتی عامل قطع کابل‌های اینترنت در دریای سرخ
اتهام زنی عفو بین الملل به پاکستان درباره جاسوسی از مردمش
افزایش قیمت نفت درپی نگرانی در مورد عرضه روسیه
اخراج پناهجویان افغانستانی؛ پاکستان ۵۱ خانواده را مستثنی کرد
کاهش تجارت آنکارا و کابل در نیمه نخست ۲۰۲۵