باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ تیمی از محققان در حال آزمایش یک درمان نوآورانه برای دیابت نوع ۲ هستند که ممکن است نیاز به تزریق انسولین سنتی را از بین ببرد. این درمان شامل اسپری کردن بخار داغ بر روی پوشش دوازدهه، اولین قسمت روده کوچک، برای بهبود حساسیت بدن به انسولین است.
مطالعات نشان میدهد که افراد دیابتی نوع ۲ که رژیم غذایی غنی از کربوهیدراتها، چربیها و قندها را دنبال میکنند، اغلب پوشش دوازدهه ضخیمتری دارند. محققان معتقدند که سطح بالای قند خون ترشح انسولین را تحریک میکند که به بدن سیگنال میدهد تا رشد سلولی را در پوشش دوازدهه افزایش دهد و حساسیت بدن به انسولین را کاهش دهد و خطر ابتلا به دیابت را افزایش دهد.
پس از درمان، سطح دوازدهه بازسازی میشود، حساسیت به انسولین را بازیابی میکند و به کنترل سطح قند خون کمک میکند. یک آزمایش اروپایی و برزیلی که در مجله تحقیقات دیابت و عمل بالینی منتشر شده است، پس از دو سال سطح قند خون را به طور قابل توجهی کاهش داد و بیش از نیمی از بیماران توانستند دوز داروهای دیابت خود را کاهش دهند یا دوز ثابتی را حفظ کنند.
طبق گزارش GIE (مجله انجمن آمریکایی آندوسکوپی دستگاه گوارش)، در یک آزمایش کوچکتر روی ۲۰ بیمار در شیلی که از نسخه جدیدتر این درمان استفاده میکردند، همه شرکتکنندگان پس از نه ماه تزریق انسولین را متوقف کردند، اگرچه برخی از آنها به مصرف داروهای خوراکی ادامه دادند.
این درمان شامل تخریب بخشی از پوشش دوازدهه با استفاده از یک دستگاه بادکنکمانند حاوی مایع گرم یا ابلیشن بخار با فرکانس رادیویی است. دستگاه از طریق آندوسکوپ عبور داده میشود و هر انفجار بخار حدود سه ثانیه طول میکشد. این دستگاه تا ۶۰ سانتیمتر از پوشش دوازدهه را پوشش میدهد و اثر جراحی بایپس معده را تقلید میکند که بخش بزرگی از دوازدهه را دور میزند تا جذب غذا را کاهش داده و کنترل قند خون را بهبود بخشد.
این عمل حدود نیم ساعت طول میکشد و بیمار پس از دو ساعت به خانه برمیگردد. پوشش داخلی ظرف چهار هفته بهبود مییابد. تا به امروز، هیچ عارضه یا ناراحتی در بین شرکتکنندگان گزارش نشده است.
نتایج نشان داد که میانگین سطح هموگلوبین گلیکوزیله (HbA۱c) از ۹.۳٪ به ۷.۶٪ با مقدار ایدهآل کمتر از ۶.۵٪ کاهش یافته است. دکتر ریحان حیدری، سرپرست این آزمایش، امیدوار است سال آینده آزمایش مشابهی را در بریتانیا آغاز کند.
آرین ساها، مشاور جراحی دستگاه گوارش و چاقی، اظهار داشت: «اشتیاق زیادی برای این روش جدید درمان دیابت وجود دارد و میتواند به ابزاری مهم برای رسیدگی به تعداد رو به رشد افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ تبدیل شود.»
منبع: دیلی میل