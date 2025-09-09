باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله پزشکی WJEM گزارش داد که یک مطالعه تازه نشان داده است که گوش دادن به موسیقی مورد علاقه میتواند درد را در بیماران مبتلا به کمردرد حاد هنگام مراجعه به اورژانس بیمارستان تسکین دهد.
در طول آزمایشها، بیماران فقط ده دقیقه به موسیقی مورد علاقه خود گوش دادند و پزشکان متوجه کاهش قابل توجهی در سطح درد آنها شدند. محققان تأیید کردند که این اثر مربوط به از بین بردن علت درد نیست، بلکه مربوط به کاهش استرس و اضطراب و بهبود توجه بیماران است.
کارشناسان خاطرنشان کردند که این روش ساده و در دسترس است، زیرا به بیمار هدفون، پخشکننده موسیقی و اشتراک موسیقی آنلاین ارائه میشود. این روش مقرون به صرفه است و نیاز به مسکنهای سنتی را که میتوانند عوارض جانبی داشته باشند، کاهش میدهد.
محققان همچنین پیشنهاد میکنند که استفاده از موسیقی درمانی میتواند در آینده برای تسکین درد در بین افرادی که از اعتیاد به مواد مخدر یا الکل بهبود مییابند، گسترش یابد و اثربخشی آن را به عنوان یک ابزار حمایتی در مراقبتهای بهداشتی افزایش دهد.
منبع: Lenta.ru