شرکت فناورانه ایسر از لپ‌تاپ بزرگ و سبک خود در یک نمایشگاه فناوری رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت ایسر در نمایشگاه فناوری IFA 2025 از لپ‌تاپ جدیدی با نمایشگر بزرگ و بدنه سبک رونمایی کرد.

با وجود اندازه و صفحه نمایش بزرگ، مدل جدید Swift Air 16 با نمایشگر IPS کمتر از ۱ کیلوگرم وزن و ۱۵.۹ میلی‌متر ضخامت دارد. مدل دارای نمایشگر OLED تقریباً ۱.۱ کیلوگرم وزن و تقریباً ۱۱ میلی‌متر ضخامت دارد.

نسخه معمولی این دستگاه دارای نمایشگر ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل با نرخ ۶۰ هرتز است، در حالی که نسخه OLED دارای نمایشگر ۲۸۸۰ در ۱۸۰۰ پیکسل با نرخ ۱۲۰ هرتز است.

عملکرد عالی این لپ‌تاپ توسط پردازنده‌های AMD مانند Ryzen AI 5، 330 و Ryzen AI 7،370 تضمین شده است. این لپ‌تاپ همچنین به دو پورت USB-C، یک پورت USB-A 3.2، یک جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری و یک پورت HDMI 1.4 مجهز شده است.

باتری ۵۰ وات ساعتی این لپ‌تاپ تقریباً ۱۳ ساعت کارکرد مداوم با نرم‌افزار‌های معمولی و تماشای ویدیو را فراهم می‌کند.

انتظار می‌رود این لپ‌تاپ به دلیل اندازه بزرگ صفحه نمایش در مقایسه با وزن و ضخامت بدنه‌اش و همچنین به دلیل فناوری‌هایی که عملکرد خوبی را برای کار‌های اداری یا کار‌هایی که به رایانه با کارایی بالا نیاز ندارند، ارائه می‌دهد، فروش خوبی داشته باشد.

منبع: 3 dnews

برچسب ها: ایسر ، شرکت ایسر ، لپتاپ ایسر ، لبتاپ جدید
