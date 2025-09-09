حملات هوایی اسرائیل به دوحه در حالی مذاکره‌کنندگان حماس را هدف قرار داد که این گروه بر تعهد خود به آتش‌بس و توافق تبادل اسرا مجدداً تاکید کرده بودند .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  ارتش اشغالگر اسرائیل با هماهنگی آژانس امنیت داخلی خود، شین بت، در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله هوایی به پایتخت قطر، دوحه انجام داده و مدعی شده است که رهبری ارشد جنبش مقاومت فلسطین حماس را هدف قرار داده است.

کانال ۱۲ اسرائیل، به نقل از منابع نظامی گزارش داد که این حملات اعضای هیئت مذاکره‌کننده حماس را در حالی که آنها در حال بحث در مورد آخرین پیشنهاد میانجیگری ایالات متحده در دوحه بودند، هدف قرار داده است.

با این حال، یک منبع ارشد حماس به المیادین گفت که هیئت مذاکره‌کننده این جنبش از تلاش اسرائیل برای ترور آنها در دوحه جان سالم به در برده است.

هانی الدالی، کارشناس امور مقاومت فلسطین به المیادین گفت که کارکنان حماس در حمله دوحه شهید شدند در حالی که رهبری ارشد از این تلاش جان سالم به در برد. وی تأکید کرد که تلاش برای ترور با وجود هماهنگی اسرائیل و آمریکا شکست خورد.

الدالی افزود: «حمله به دوحه ثابت می‌کند که هدف این است که مذاکرات بخشی از تلاش‌های جنگی در غزه باشد.»

پیش از این خبرنگاران رویترز تایید کردند که صدای انفجار‌های بلندی در پایتخت قطر شنیده‌اند و به بلند شدن دود بر فراز منطقه کتارا اشاره کردند. آکسیوس نیز به نقل از یک مقام اسرائیلی ادعا کرد که این انفجار‌ها نتیجه یک تلاش برای ترور علیه هیئت مذاکره‌کننده حماس بوده است. 

به گزارش المیادین، این حمله گستاخانه اسرائیل به هیئت مذاکره‌کننده حماس در دوحه، بار دیگر الگوی تجاوزی را که رفتار اسرائیل و آمریکا را تعریف کرده است، آشکار می‌کند؛ استفاده از خشونت در همان لحظه‌ای که مذاکرات برای صلح روی میز است. همانطور که واشنگتن و تل‌آویو قبل از حمله به ایران در ماه ژوئن، گفت‌و‌گو را تضعیف کردند اکنون همان تاکتیک را علیه مقاومت فلسطین تکرار می‌کنند و نمایندگان درگیر در مذاکرات را هدف قرار می‌دهند.

چنین اقداماتی به دور از تلاش برای صلح، نشان‌دهنده خرابکاری عمدی در مذاکرات است و نشان می‌دهد که فقط فلسطینی‌ها تعهد واقعی به پایان دادن به جنگ نشان می‌دهند، در حالی که رژیم اشغالگر اسرائیل و ایالات متحده از دیپلماسی به عنوان پوششی برای تشدید تنش استفاده می‌کنند.

منبع: المیادین

