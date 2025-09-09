باشگاه خبرنگاران جوان ـ پس از برگزاری رقابتهای ستلایت و فینال لیگ برتر سابر در ارومیه، اردوی آمادهسازی تیم ملی سابر مردان از ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ در تهران آغاز میشود. این اردو تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت و شمشیربازان دعوتشده از استانهای تهران، گیلان، فارس، یزد و مازندران زیر نظر کادر فنی به تمرین خواهند پرداخت.
علی پاکدامن و دانیال دانشمند و نیما آقایی (تهران)، محمد فتوحی (یزد)، طاها کارگرپور (گیلان)، محمدمهدی شاکر (فارس)، پارسا پورسلمانی (یزد) و احمدرضا شهمیری (مازندران) نفراتی هستند که در این اردو حضور خواهند داشت.
همچنین اردوی آمادهسازی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه اپه مردان نیز از ۲۳ تا ۳۱ شهریور با حضور ۷ شمشیرباز در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار خواهد شد. محمد اسماعیلی (زنجان)، امیرحسین موشحیعصر و محمدرضا وثوقی (اردبیل)، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار (یزد)، آرش تخشا (اصفهان) و محمدجواد سعیدیراد (خراسان جنوبی) در این اردو حضور دارند. مهدی فرجی و یوگنی بریوکوف کادرفنی تیم ملی شمشیربازی اپه مردان را تشکیل میدهند.
منبع: ایرنا