با پایان رقابت‌های ستلایت و فینال لیگ برتر سابر نفرات مد نظر کادر فنی به اردو‌های سابر و اپه فراخوانده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پس از برگزاری رقابت‌های ستلایت و فینال لیگ برتر سابر در ارومیه، اردوی آماده‌سازی تیم ملی سابر مردان از ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ در تهران آغاز می‌شود. این اردو تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت و شمشیربازان دعوت‌شده از استان‌های تهران، گیلان، فارس، یزد و مازندران زیر نظر کادر فنی به تمرین خواهند پرداخت.

علی پاکدامن و دانیال دانشمند و نیما آقایی (تهران)، محمد فتوحی (یزد)، طا‌ها کارگرپور (گیلان)، محمدمهدی شاکر (فارس)، پارسا پورسلمانی (یزد) و احمدرضا شهمیری (مازندران) نفراتی هستند که در این اردو حضور خواهند داشت.

همچنین اردوی آماده‌سازی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه اپه مردان نیز از ۲۳ تا ۳۱ شهریور با حضور ۷ شمشیرباز در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار خواهد شد. محمد اسماعیلی (زنجان)، امیرحسین موشحی‌عصر و محمدرضا وثوقی (اردبیل)، بهنام بیک و محمدعلی خاکزار (یزد)، آرش تخشا (اصفهان) و محمدجواد سعیدی‌راد (خراسان جنوبی) در این اردو حضور دارند. مهدی فرجی و یوگنی بریوکوف کادرفنی تیم ملی شمشیربازی اپه مردان را تشکیل می‌دهند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شمشیربازی ، تیم سابر
خبرهای مرتبط
پایان مسابقات شمشیربازی استان قم
خداحافظی فرزاد باهر ارسباران از تیم ملی شمشیربازی
قرارداد ۲ مربی روسی شمشیربازی این هفته امضا می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صعود نابغه در رنکینگ جهانی تنیس روی میز
پیش‌بینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
«زنگ تفریح» عنوان ایران در پایان جام جهانی ۲۰۲۶
مدافع خارجی استقلال بازی با الوصل را از دست داد
قاتل سریالی در جهانی کشتی!
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
شوک به طارمی پیش از حضور در تمرینات المپیاکوس
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان در کافا
نام جهانبخش با کوجائلی‌اسپور مطرح شد؛ انتقال در هاله‌ای از ابهام
پیروزی ایتالیا، کرواسی، دانمارک و سوئیس در مقدماتی جام جهانی در اروپا
آخرین اخبار
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
آقاسی: من هم دوست دارم حریف قوی داشته باشیم/ مگر می‌شود گل نخوریم؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران عازم مسابقات جهانی کرواسی شد
مظلومی: ورزش نابینان در خراسان رضوی آواره شد
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد
آنژه، سرمربی جدید ناتینگهام فارست
اعلام اسامی ۱۲ آلیش کار دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی بانوان
انجمن کرلینگ ایران عضو فدراسیون جهانی شد
غیبت مدافع استقلال مقابل الوصل
سفر نماینده باشگاهی رولبال ایران به عمان
شوک به طارمی پیش از حضور در تمرینات المپیاکوس
برای حضور در مسابقات آسیایی پاسفیک ۲۰۲۵ پاکستان؛ اردوی آمادگی تیم ملی گلبال مردان برگزار می‌شود
تقابل طباطبایی و فیروزجا در دور ششم شطرنج گرند سوییس
غیبت نوشاد در مسابقات اسمش چین/ کاپیتان دوباره انصراف داد
دی‌ماریا: پشیمان نیستم
توخل: ما در حال بهترشدن هستیم
قاتل سریالی در جهانی کشتی!
صعود نابغه در رنکینگ جهانی تنیس روی میز
جدول گرند سوئیس ماند
آمار ضعیف تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان در کافا
بازدید هیئت نظارت بر تیم‌های ملی از اردوی تیم‌های ملی شنا
نام جهانبخش با کوجائلی‌اسپور مطرح شد؛ انتقال در هاله‌ای از ابهام
مدافع خارجی استقلال بازی با الوصل را از دست داد
«زنگ تفریح» عنوان ایران در پایان جام جهانی ۲۰۲۶
سرمربی پرتغالی از ناتینگهام فارست اخراج شد
حمایت هواداران ایتالیا از فلسطین در تقابل با رژیم صهیونیستی
پیروزی ایتالیا، کرواسی، دانمارک و سوئیس در مقدماتی جام جهانی در اروپا
پیش‌بینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
ماموریت سه‌گانه والیبال فرانسه؛ شکار طلای جهان پس از دو طلای المپیک