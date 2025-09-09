باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- عیسی هواسی بازرس کل استان کردستان، در قالب برنامه «سه‌شنبه‌های با مردم» با حضور در شرکت آب و فاضلاب استان کردستان به بررسی مستقیم شکایات و مشکلات مردم با حضور مدیران پرداخت.

هواسی با تاکید بر حل مشکلات مردم و تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: روند رسیدگی و حل مسائل مردم در این حوزه می‌بایست در کوتاه‌ترین زمان صورت گیرد وی تکریم ارباب رجوع را از وظایف همه ارکان شرکت دانست وافزود کلیه کارکنان ومدیران بایستی با سعه صدر وگشاده رویی با مراجعین رفتار نمایند

بازرس کل استان با تأکید بر ضرورت ارائه برنامه مدون از سوی شرکت آبفا برای بازسازی شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب افزود: نظارت مستمر بر اجرای این برنامه در دستور کار بازرسی استان قرار خواهد گرفت.

هواسی ساماندهی آب‌های سطحی و قنوات به‌ویژه در شهر سنندج را از اولویت‌های کاری دانست و خاطرنشان کرد: ورود آب‌های باکیفیت قنوات به شبکه فاضلاب علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف، موجب بروز مشکلات در تصفیه‌خانه‌ها شده و لازم است شرکت آبفا گزارشی جامع در این زمینه ارائه دهد.

بازرس کل کردستان همچنین درموضوع سرقت آب و استفاده از انشعابات غیرمجاز افزود: برخورد قانونی وقاطع با متخلفین بایستی صورت گیرد.

هواسی وضعیت برخی روستا‌ها را که خارج از مدیریت شرکت آبفا قرار دارند، چالش دیگر این حوزه دانست و مقرر شد با شناسایی این روستا‌ها و برگزاری جلسات با فرمانداران و معتمدین محلی، مدیریت مصرف آب آنان تحت نظارت شرکت آبفا قرار گیرد.

در پایان، بازرس کل بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی استانی، تأمین قطعات یدکی در شرایط بحرانی، تکریم ارباب‌رجوع و مشترکان، تقسیط بدهی‌های مردم، ساماندهی مناطق حاشیه‌ای و اطلاع‌رسانی گسترده در حوزه صرفه‌جویی آب تأکید کرد.