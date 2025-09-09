آنتونیو گوترش حمله اسرائیل به مقامات حماس در دوحه، پایتخت قطر را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز سهشنبه حمله اسرائیل به سران حماس در دوحه، پایتخت قطر را به شدت محکوم کرد.
گوترش در یک کنفرانس خبری در مورد انتشار گزارش خود در مورد هزینههای نظامی جهانی گفت: «ما تازه از حملات اسرائیل به قطر، کشوری که نقش بسیار مثبتی در دستیابی به آتشبس و آزادی همه گروگانها ایفا کرده است، مطلع شدهایم.»
گوترش نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر را محکوم کرد و از همه طرفها خواست تا «برای دستیابی به آتشبس دائمی تلاش کنند، نه تخریب.»
پاپ لئو چهاردهم روز سهشنبه پس از حمله اسرائیل به سران حماس در دوحه ابراز نگرانی کرد و وضعیت را «بسیار جدی» خواند.
به نقل از خبرگزاری ایتالیایی ANSA، لئو در بیرون از اقامتگاه تابستانی پاپ در کاستل گاندولفو گفت: «در حال حاضر اخبار بسیار جدی وجود دارد: حمله اسرائیل به برخی از رهبران حماس در قطر. کل وضعیت بسیار جدی است. ما نمیدانیم اوضاع به کجا میرود، باید دعا کنیم.»
عربستان سعودی روز سهشنبه «تجاوز وحشیانه اسرائیل و نقض آشکار حاکمیت» قطر نامید، محکوم کرد. عربستان سعودی در بیانیهای از وزارت امور خارجه اعلام کرد که تمام امکانات خود را در اختیار قطر قرار میدهد تا از تمام اقدامات آن حمایت کند.
عربستان سعودی همچنین نسبت به «عواقب وخیم» ناشی از تداوم «اشغال اسرائیل» در تجاوزات جنایتکارانه و نقض آشکار اصول حقوق بینالملل و تمام هنجارهای بینالمللی هشدار داد.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی نیز اندکی پس از حمله، که به گفته اسرائیل اعضای حماس را هدف قرار داده بود، در تماس تلفنی با قطر، حمایت پادشاهی سعودی از این کشور را مجدداً تأیید کرد.
اردن و امارات متحده عربی روز سهشنبه حمله اسرائیل به رهبری حماس در دوحه، پایتخت قطر را به شدت محکوم کردند.
وزارت امور خارجه اردن در بیانیهای این حمله را «نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل و تجاوز آشکار به استقلال و امنیت کشور برادر قطر» خواند.
این وزارتخانه هشدار داد که این حمله «منطقه را به سمت خشونت و درگیری بیشتر سوق میدهد و امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی را تهدید میکند.»
شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی نیز در پستی در X، «همبستگی کامل کشورش با قطر عزیز» را تکرار کرد.
ترکیه روز سهشنبه حمله اسرائیل به هیئت مذاکرهکننده حماس در دوحه، پایتخت قطر را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه این کشور در بیانیهای در پلتفرم رسانه اجتماعی ترکیهای NSosyal اعلام کرد که حمله اسرائیل به هیئت مذاکرهکننده حماس در حالی که مذاکرات آتشبس در جریان است، نشان میدهد که هدف اسرائیل دستیابی به صلح نیست، بلکه طولانی کردن جنگ است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است: «با این حمله، قطر، که به عنوان میانجی در مذاکرات آتشبس عمل میکند، اکنون به فهرست کشورهای هدف اسرائیل در منطقه اضافه شده است. این نشانهای روشن از سیاست توسعهطلبانه اسرائیل در منطقه و اتخاذ تروریسم به عنوان یک سیاست دولتی توسط آن است.»
این وزارتخانه اعلام کرد: «ما در مواجهه با این حمله شنیع که استقلال و امنیت قطر را هدف قرار داده است، در کنار این کشور میایستیم.»
در این بیانیه تأکید شده است که ترکیه بار دیگر از جامعه بینالمللی میخواهد تا برای توقف تجاوزات مداوم اسرائیل در فلسطین و منطقه، به این رژیم فشار وارد کند.
ریاست جمهوری مصر در واکنش به اقدام رژیم اسرائیل در دوحه اعلام کرد: «ما تجاوز اشغالگران اسرائیلی علیه کشور برادر قطر را که امروز انجام شد، به شدت محکوم و تقبیح میکنیم».
یک مقام کاخ سفید به الجزیره گفت که واشنگتن از عملیات رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن مسئولان حماس در قطر مطلع بوده است.
یکی از رهبران ارشد حماس به تلویزیون الجزیره مستقر در دوحه گفت که این حمله در حالی رخ داد که مذاکرهکنندگان گروه در حال بحث در مورد پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده برای آتشبس غزه و تبادل اسرا بودند.
وزارت امور خارجه قطر نیز حمله اسرائیل را به شدت محکوم کرد و آن را «نقض آشکار قوانین بینالمللی» خواند.
قطر، به همراه مصر و ایالات متحده در حال میانجیگری مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مورد تبادل احتمالی اسرا و توافق آتشبس بوده است.
روز سهشنبه، اسرائیل در تلاش برای ترور رهبران ارشد حماس به دوحه، پایتخت قطر حمله هوایی کرد؛ اقدامی که به عنوان ضربهای تازه به تلاشها برای توافق آتشبس غزه تلقی میشود.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به قطر اعلام کرد: حمله تجاوزکارانه اسرائیل به قطر غیرقابل توجیه و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است.
جوزف عون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: «تجاوز اسرائیل به دوحه نشان دهنده عزم اسرائیل برای تضعیف تلاشها برای دستیابی به ثبات و امنیت در منطقه است».
وی افزود: «لبنان با کشور برادر قطر همبستگی دارد و در محکومیت این تجاوز جنایتکارانه در کنار آن میایستد».
دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن طی بیانیهای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به پایتخت دوحه و تلاش برای ترور رهبران حماس را بزدلانه و ناجوانمردانه دانست و آن را شدیدا محکوم کرد.
وزارت خارجه دولت تحریرالشام با صدور بیانیهای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه با هدف ترور رهبران حماس در قطر را شدیدا محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی دانست.
وزیر خارجه نروژ حمله اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر را محکوم کرده و هدف قرار دادن مناطق مسکونی را نقض خطرناک قوانین بینالمللی دانسته است.
کویت ضمن محکوم کردن تجاوز صهیونیست ها به خاک قطر آن را نقض قوانین و منشورهای بین المللی و تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه و ثبات آن دانست.
وزارت خارجه عراق نیز اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه رهبران حماس را در دوحه، پایتخت قطر محکوم کرده و آن را اقدامی بزدلانه که مصداق نقض حاکمیت این کشور است، دانسته است.
