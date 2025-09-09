باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در استان لرستان، با وجود ظرفیت‌های عظیم فرهنگی و تاریخی، مدارس با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که بر کیفیت آموزش و انگیزه دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد. بهسازی و شاداب‌سازی مدارس، امری فراتر از صرفاً رنگ‌آمیزی دیوار‌ها یا تعمیر ساختمان‌هاست؛ این فرآیند، ایجاد محیطی ایمن، سالم و انگیزه‌بخش برای یادگیری است که می‌تواند به تربیت نسلی خلاق و امیدوار منجر شود.

یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مدارس لرستان، ارتقای زیرساخت‌ها است.

بهسازی و شاداب‌سازی مدارس لرستان؛ ضرورتی برای آینده‌ای روشن

بسیاری از مدارس با ساختمان‌های قدیمی، کلاس‌های کوچک و امکانات ناکافی مواجه هستند که یادگیری را محدود می‌کند. بازسازی کلاس‌ها، اصلاح سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، بهبود سیستم‌های روشنایی و تأمین تجهیزات نوین آموزشی، می‌تواند فضای مدرسه را به محیطی جذاب و دلنشین تبدیل کند.

علاوه بر جنبه فیزیکی، فضای روانی و اجتماعی مدرسه نیز نقش بسزایی دارد. رنگ‌آمیزی دیوار‌ها با طرح‌های شاد، ایجاد فضای سبز و محیط‌های بازی و تفریح، نصب تابلو‌های انگیزشی و آموزشی و توجه به نیاز‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان، همه بخشی از شاداب‌سازی مدارس هستند. چنین اقداماتی نه تنها حس تعلق و امنیت را در دانش‌آموزان افزایش می‌دهد، بلکه خلاقیت و انگیزه یادگیری آنان را تقویت می‌کند.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم، ایجاد دسترسی برابر به امکانات آموزشی در تمامی مناطق استان است. روستا‌ها و مناطق محروم لرستان گاهی از کمبود کتابخانه، آزمایشگاه و تجهیزات هوشمند آموزشی رنج می‌برند. سرمایه‌گذاری در تجهیز مدارس این مناطق و آموزش معلمان به روش‌های نوین تدریس، می‌تواند فاصله آموزشی میان مناطق شهری و روستایی را کاهش دهد و عدالت آموزشی را محقق سازد.

از تخته‌سیاه تا لبخند دانش‌آموز؛ بهسازی مدارس لرستان در مسیر تحول

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان گفت: طرح شهید عجمیان در استان لرستان با هدف بهسازی و شاداب‌سازی مدارس مناطق کم‌برخوردار در حال اجراست.

سید سجاد خلفوند افزود: در این طرح گروه‌های جهادی مردمی به طور داوطلبانه به رنگ‌آمیزی، نقاشی، تعمیرات و سایر فعالیت‌ها در مدارس می‌پردازند.

خلفوند با بیان اینکه این طرح با حمایت و تأمین تجهیزات از سوی سازمان نوسازی مدارس و مشارکت خیرین انجام می‌شود گفت: در تابستان امسال ۱۸۰مدرسه درس در سراسر استان بهسازی و شاداب سازی شدند.

به گفته وی این طرح به عنوان گامی مهم در جهت محرومیت‌زدایی و ارتقای کیفیت محیط آموزشی برای دانش‌آموزان محروم استان لرستان شناخته می‌شود.

گامی به سوی محیطی شاد و خلاق

مشارکت جامعه و والدین نیز در فرآیند بهسازی مدارس نقش کلیدی دارد. برنامه‌های داوطلبانه، انجمن‌های والدین و معلمان و حمایت‌های خیرین می‌توانند پروژه‌های شاداب‌سازی را سرعت ببخشند و به شکل پایدار ادامه دهند. به عنوان مثال، فعالیت‌های مشترک والدین و دانش‌آموزان در ایجاد باغچه‌های کوچک، کتابخانه‌های مدرسه و برنامه‌های فرهنگی، حس مسئولیت‌پذیری و همکاری را در کودکان پرورش می‌دهد.

در نهایت، بهسازی و شاداب‌سازی مدارس لرستان، سرمایه‌گذاری بر آینده استان و کشور است. محیط آموزشی سالم و انگیزه‌بخش، نه تنها کیفیت آموزش را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد به نفس، روحیه همدلی و خلاقیت دانش‌آموزان را پرورش می‌دهد و زمینه را برای رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه فراهم می‌کند. استان لرستان با داشتن استعداد‌ها و پتانسیل‌های فراوان، می‌تواند با توجه به نیاز‌های آموزشی و فرهنگی، مدارس خود را به نمونه‌ای موفق از مدارس شاداب و مدرن تبدیل کند.

بهسازی مدارس، فرصتی است تا هر دانش‌آموز، با شور و انگیزه، به استقبال یادگیری برود و آینده‌ای روشن برای خود و جامعه بسازد. سرمایه‌گذاری در مدرسه، سرمایه‌گذاری در انسان‌هاست و هیچ سرمایه‌ای ارزشمندتر از پرورش ذهن‌ها و قلب‌های نسل آینده نیست.