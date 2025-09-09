سفارت آمریکا در قطر از شهروندان خود خواسته است که «در محل خود پناه بگیرند».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سفارت آمریکا در قطر روز سهشنبه پس از آنکه دوحه اعلام کرد حملات اسرائیل مقامات حماس در پایتخت دوحه را هدف قرار داده است، به شهروندان خود گفت که در محل خود پناه بگیرند.
سفارت آمریکا در پستی در این باره اعلام کرد: «ما گزارشهایی از حملات موشکی در دوحه دریافت کردهایم. سفارت آمریکا برای تأسیسات خود دستور اقامت اجباری صادر کرده است. به شهروندان آمریکایی توصیه میشود در محل خود بمانند.»
امروز سهشنبه، رژیم صهیونیستی در تجاوزی آشکار به خاک قطر محل استقرار نیروهای حماس را هدف قرار داد.
این در حالی است که پیش از منابع خبری از چراغ سبز ترامپ به حملات اسرائیل خبر داده بودند.
