باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب و فردادچهارشنبه پدیده بارشی در کشور پیشبینی نمیشود.
او بیان کرد: روز پنجشنبه در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، و جمعه علاوه بر این مناطق در استانهای ساحلی خزر و خراسان شمالی رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
وی افزود:طی ۵ روز آینده در شرق کشور بهویژه منطقه زابل و همچنین در استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گردوخاک انتظار میرود.
او گفت: دوشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و جمعه دریای خزر مواج خواهد بود.