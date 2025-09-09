پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر ریاستجمهوری تاجیکستان از ارسال بیش از ۳ هزار تن کمک بشردوستانه شامل مواد غذایی، پوشاک و مصالح ساختمانی برای آسیبدیدگان زلزله شرق افغانستان خبر داد.
بر اساس فرمان امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان، این کمکها شامل ۲۴ نوع کالا از جمله آرد، روغن، شکر، برنج، پتو، چادر، لباس، کفش و همچنین مصالحی مانند میلگرد، تخته، سنگ شیروانی و سیمان است.
این اقدام نماد همدردی و حمایت مردم تاجیکستان از زلزلهزدگان افغانستان عنوان شده است.
زلزله ۶ ریشتری در شرق افغانستان که در نهم شهریور رخ داد، دستکم ۲۲۰۵ کشته و بیش از ۳۵۰۰ زخمی بر جای گذاشت و بیشترین خسارات را در کنر وارد کرد.
پیش از این، وزارت خارجه طالبان از کمکهای ۴۸ کشور و سازمان بینالمللی به آسیبدیدگان این حادثه تقدیر کرده بود.