باشگاه خبرنگاران جوان- طالبان در بیانیهای، حمله به دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه قطر، که در آن شماری از اعضای این دفتر هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته و به شهادت رسیدهاند را محکوم کرد.
در این بیانیه طالبان ضمن ابراز تسلیت به خانوادههای شهدا، تجاوز اسرائیل به قطر و حمله به دفتر حماس را «وحشیانه و مغایر با موازین انسانی» توصیف کرده است.
طالبان تاکید کرده است که اسرائیل بارها قوانین بینالمللی را نقض کرده و جنایاتی علیه مردم فلسطین مرتکب شده است، در حالی که کشورهای مؤثر و نهادهای بینالمللی تاکنون سکوت کردهاند.
در ادامه بیانیه، طالبان خواستار توقف فوری تجاوزات، احترام به حریم کشورها و پایان دادن به ظلم علیه مسلمانان فلسطین شده و از خداوند خواسته است تا صهیونیستها به دلیل اقداماتشان مجازات شوند.
امروز ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با همکاری شاباک و از طریق نیروی هوایی، ساختمان جنبش حماس در قطر را هدف حمله هوایی دقیق قرار داده است.
ارتش اشغالگر مدعی شد فرماندهانی که هدف قرار گرفتند طی سالها مسئولیت هدایت فعالیتهای حماس را برعهده داشته و «مستقیما در عملیات ۷ اکتبر» نقش داشتهاند.