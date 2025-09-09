مدیرعامل سازمان بنادر گفت: موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگیری در مسیر کریدورها، همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد را به عنوان یک ضرورت مطرح ساخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار امروز رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بر ضرورت ارتقای سطح همکاری‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دو مجموعه تاکید شد.

سعید رسولی در این دیدار با اشاره به تحرک و پویایی در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: قدرت تصمیم گیری و عملگرایی در دوره فعلی مناطق آزاد را به سمت توسعه و اجرای پروژه‌های بزرگ پیش برده است.

رسولی با اشاره به نگاه راهبردی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به فرصت‌های ژئوپلیتیکی کشور، افزود: موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگیری در مسیر کریدورها، درک مشترک و همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد را به عنوان یک ضرورت مطرح ساخته که در صورت برنامه ریزی می‌تواند موجب احیای جایگاه کشور در شبکه ترانزیت جهانی شود.

وی تصریح کرد: هم‌افزایی میان دو مجموعه می‌تواند ضریب خروجی فعالیت‌ها را چندین برابر افزایش دهد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر لزوم تعریف پروژه‌های مشترک خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از سازوکار‌های نوین همکاری و تقویت اعتقاد مشترک در حوزه حکمرانی دریا‌ها و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی، می‌توان جهش بزرگی در همکاری‌های مشترک ایجاد کرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در این دیدار گفت: ایران هم در مسیر کریدور شمال - جنوب و هم در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد.

رضا مسرور با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به بنادر شمال کشور تصریح کرد: بنادر شمال کشور ظرفیت بزرگی هستند که مورد غفلت قرار گرفته‌اند در حالی که می‌توانند هم از مسیر کریدور چین، قزاقستان، ایران و هم از طریق روسیه و ماخاچکالا، کالا‌ها را به آب‌های گرم جنوب و حتی به سمت اروپا منتقل کنند.

مسرور افزود: با احداث راه آهن چابهار تا پایان امسال، آخرین حلقه کریدور شمال جنوب تکمیل می‌شود.