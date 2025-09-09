مدیرعامل سازمان بنادر گفت: موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگیری در مسیر کریدورها، همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد را به عنوان یک ضرورت مطرح ساخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار امروز رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بر ضرورت ارتقای سطح همکاری‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دو مجموعه تاکید شد.

 سعید رسولی در این دیدار با اشاره به تحرک و پویایی در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: قدرت تصمیم گیری و عملگرایی در دوره فعلی مناطق آزاد را به سمت توسعه و اجرای پروژه‌های بزرگ پیش برده است.

رسولی با اشاره به نگاه راهبردی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به فرصت‌های ژئوپلیتیکی کشور، افزود: موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگیری در مسیر کریدورها، درک مشترک و همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد را به عنوان یک ضرورت مطرح ساخته که در صورت برنامه ریزی می‌تواند موجب احیای جایگاه کشور در شبکه ترانزیت جهانی شود. 

وی تصریح کرد: هم‌افزایی میان دو مجموعه می‌تواند ضریب خروجی فعالیت‌ها را چندین برابر افزایش دهد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر لزوم تعریف پروژه‌های مشترک خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از سازوکار‌های نوین همکاری و تقویت اعتقاد مشترک در حوزه حکمرانی دریا‌ها و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی، می‌توان جهش بزرگی در همکاری‌های مشترک ایجاد کرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در این دیدار گفت: ایران هم در مسیر کریدور شمال - جنوب و هم در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد. 

رضا مسرور با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به بنادر شمال کشور تصریح کرد: بنادر شمال کشور ظرفیت بزرگی هستند که مورد غفلت قرار گرفته‌اند در حالی که می‌توانند هم از مسیر کریدور چین، قزاقستان، ایران و هم از طریق روسیه و ماخاچکالا، کالا‌ها را به آب‌های گرم جنوب و حتی به سمت اروپا منتقل کنند. 

مسرور افزود: با احداث راه آهن چابهار تا پایان امسال، آخرین حلقه کریدور شمال جنوب تکمیل می‌شود.

برچسب ها: سازمان بنادر ، مناطق آزاد
خبرهای مرتبط
تحقق ۸۰ درصدی سرمایه‌گذاری داخلی نسبت به هدف‌گذاری تعیین شده در مناطق آزاد
افق‌های روشن همکاری میان مناطق آزاد ایران و بلاروس
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بدون تحمیل هزینه به کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرصت اصلاح مشکلات حسابی تا واریز سود سهام عدالت برای سهامداران جامانده دریافت سود فراهم است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
لغو بلوکه شدن پول در طرح جدید خرید خودرو
قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
اطلاعیه توانیر برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه از ۲۰ شهریور
سقف اعتبار مجاز مشتری برای صدور چک چگونه تعیین می‌شود؟
جزئیات عرضه خودرو در بازار سرمایه
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
کاهش ۶۵۰ مگاواتی مصرف برق با اجرای مصوبات طرح‌های بهره‌وری ساتبا
آخرین اخبار
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم
کاهش پیچیدگی‌های اداری و مالیاتی از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
افزایش ظرفیت برداشت گاز غنی از میدان پارس جنوبی
جدال میان خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه شدت گرفت
قطعی برق، قیمت سیمان و بتن را تا دو و نیم برابر افزایش داد
قیمت خرید تضمینی گندم مبنای نرخ گذاری سایر محصولات
افزایش بیش از ۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
کاهش ۶۵۰ مگاواتی مصرف برق با اجرای مصوبات طرح‌های بهره‌وری ساتبا
اطلاعیه توانیر برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع برق‌دار شد
روکش آسفالت بیش از ۳۲۸۵ کیلومتر راه‌های روستایی و فرعی