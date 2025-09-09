باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سهیل الهندی، عضو دفتر سیاسی حماس به تلویزیون الجزیره گفت که خلیل الحیه، رئیس دفتر این جنبش در غزه و رئیس هیأت مذاکره کننده از یک «سوءقصد ناجوانمردانه» در دوحه جان سالم به در برده است.

وی گفت که همام الحیه، پسر خلیل الحیه و مدیر دفتر او، جهاد لباد در حمله اسرائیل به پایتخت قطر به شهادت رسیده اند.

الهندی گفت که تلاش برای ترور خلیل الحیه و دیگر رهبران حماس که برای بحث در مورد پیشنهاد آتش‌بس ترامپ جلسه داشتند، شکست خورد.

الهندی گفت که ارتباط با سه محافظ دیگر نیز قطع شده است و تأکید کرد که از دست دادن هر جانی غم‌انگیز است.

او به الجزیره گفت: "خون رهبری این جنبش مانند خون هر کودک فلسطینی است."

این مقام حماس افزود: حمله در دوحه در درجه اول حماس و قطر را هدف قرار داده است، اما این تجاوزی به همه اعراب، مسلمانان و آزادگان در سراسر جهان است.

او به الجزیره گفت: «جهان آزاد باید این جنایت فجیع - تلاش برای کشتن کسانی که درباره پایان دادن به جنگ غزه صحبت می‌کنند - را رد کند.»

الهندی خواستار اتخاذ مواضع ملموس علیه اسرائیل برای پایان دادن به حمله آن به فلسطینیان شد و گفت: «محکومیت‌ها و بیانیه‌ها کافی نیستند.»

منبع: الجزیره