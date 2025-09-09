مقامات آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن در حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به مقامات حماس در قطر نقشی نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن در حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به مقامات حماس در قطر نقشی نداشته است، علیرغم گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر اینکه ایالات متحده به این عملیات «چراغ سبز» داده است.

یکی از مقامات آمریکایی گفت: «نیرو‌های آمریکایی در این حملات شرکت نکردند و ما شما را برای هرگونه اطلاعات بیشتر به ارتش اسرائیل ارجاع می‌دهیم.» منبعی آگاه افزود که اسرائیل اندکی قبل از حمله، به واشنگتن اطلاع قبلی داده بود اما هیچ هماهنگی در برنامه‌ریزی وجود نداشت.

سی‌بی‌اس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی جداگانه گزارش داد که آنها نیز گفتند ایالات متحده با اسرائیل هماهنگ نکرده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت که این حمله «عملیاتی کاملاً مستقل از اسرائیل» بوده است و افزود: «اسرائیل آن را آغاز کرد، اسرائیل آن را انجام داد و اسرائیل مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرد.»

نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرد که از «سلاح‌های دقیق و اطلاعات اضافی» استفاده کرده است، اما مشخص نکرد که چه هواپیما یا سلاح‌هایی مستقر شده‌اند.

حمله روز سه‌شنبه با توجه به وجود بزرگترین پایگاه منطقه‌ای ارتش ایالات متحده، پایگاه هوایی العدید در خارج از دوحه، حساسیت‌ها را افزایش داده است. این پایگاه میزبان ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده و مرکز عملیات هوایی مشترک آن و مرکز تمام ماموریت‌های هوایی ایالات متحده در خاورمیانه است.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: حمله به قطر ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
حماس شهادت فرزند و رئیس دفتر مقام ارشد این جنبش را تایید کرد
هشدار امنیتی سفارت آمریکا به شهروندانش در قطر
دفتر نتانیاهو حملات به دوحه را «عملیات مستقل اسرائیلی» خواند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر
کره جنوبی پیش‌نویس قطعنامه لغو دائمی تحریم‌های ایران را نهایی کرد
پایان همکاری آمریکا با اروپا درباره اطلاعات نادرست درخصوص ایران و روسیه
ترامپ به عملیات اسرائیل در قطر چراغ سبز نشان داده است
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
تخلیه مقامات نپالی با بالگرد نظامی
رونمایی از راهبرد نوین اسرائیل در نبرد نامتقارن علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
سفر قریب‌الوقوع هیات عراقی به مسکو برای توافق هسته‌ای
آتش اعتراضات در نپال چگونه شعله‌ور شد؟
آخرین اخبار
حماس شهادت فرزند و رئیس دفتر مقام ارشد این جنبش را تایید کرد
طالبان تجاوز اسرائیل به قطر و حمله به دفتر حماس را محکوم کرد
زلزله در کنر؛ تاجیکستان کاروان دوستی ارسال کرد
کنفرانس سرمایه گذاری در افغانستان؛ محدودیت های مالی مانع اصلی رشد اقتصادی افغانستان
دفتر نتانیاهو حملات به دوحه را «عملیات مستقل اسرائیلی» خواند
هشدار امنیتی سفارت آمریکا به شهروندانش در قطر
واکنش‌های بین‌المللی به تجاوز اسرائیل به قطر/ دبیرکل سازمان ملل حملات را محکوم کرد
نخست وزیر فرانسه استعفای خود را به مکرون تقدیم کرد
المیادین: تلاش اسرائیل برای ترور هیئت حماس شکست خورد
ترامپ به عملیات اسرائیل در قطر چراغ سبز نشان داده است
اسپانیا ورود دو وزیر اسرائیلی را به خاک خود ممنوع کرد
قطر حمله اسرائیل به حماس در دوحه را محکوم کرد
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قطر
آتش اعتراضات در نپال چگونه شعله‌ور شد؟
صد‌ها طرفدار فلسطین خارج از نمایشگاه تسلیحات لندن تجمع کردند
معامله مرموز ترامپ با اپستین در اسناد جدید فاش شد
اسرائیل پیشنهاد ترامپ برای پایان جنگ غزه را می پذیرد
تخلیه مقامات نپالی با بالگرد نظامی
شی جین پینگ خواستار افزایش همکاری با اروپا شد
قطعی برق در برلین ۵۰ هزار خانوار را در تاریکی فرو برد
داعش ۵۰ نفر را در یک مراسم خاکسپاری در کنگو قتل عام کرد
ادعای اسرائیل: به منافع ترکیه در سوریه حمله کردیم
تظاهرکنندگان نپالی اقامتگاه رئیس‌جمهور را به آتش کشیدند/ نخست وزیر استعفا کرد
چهار کشته در درگیری کشمیر هند
رونمایی از راهبرد نوین اسرائیل در نبرد نامتقارن علیه ایران در جنگ ۱۲ روزه
حماس: اسرا را به شرط دریافت ضمانت آزاد می‌کنیم
استونی سفیر روسیه را احضار کرد
ترس کانادا: توطئه ترامپ برای گرینلند ممکن است در اتاوا هم اجرا شود
جسد یک نظامی دیگر اسرائیلی در خانه‌اش پیدا شد
فیلیپین خرید جنگنده F-۱۶ را به دلیل محدودیت بودجه متوقف کرد