باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن در حمله روز سهشنبه اسرائیل به مقامات حماس در قطر نقشی نداشته است، علیرغم گزارشهای رسانههای اسرائیلی مبنی بر اینکه ایالات متحده به این عملیات «چراغ سبز» داده است.
یکی از مقامات آمریکایی گفت: «نیروهای آمریکایی در این حملات شرکت نکردند و ما شما را برای هرگونه اطلاعات بیشتر به ارتش اسرائیل ارجاع میدهیم.» منبعی آگاه افزود که اسرائیل اندکی قبل از حمله، به واشنگتن اطلاع قبلی داده بود اما هیچ هماهنگی در برنامهریزی وجود نداشت.
سیبیاس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی جداگانه گزارش داد که آنها نیز گفتند ایالات متحده با اسرائیل هماهنگ نکرده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت که این حمله «عملیاتی کاملاً مستقل از اسرائیل» بوده است و افزود: «اسرائیل آن را آغاز کرد، اسرائیل آن را انجام داد و اسرائیل مسئولیت کامل آن را بر عهده میگیرد.»
نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرد که از «سلاحهای دقیق و اطلاعات اضافی» استفاده کرده است، اما مشخص نکرد که چه هواپیما یا سلاحهایی مستقر شدهاند.
حمله روز سهشنبه با توجه به وجود بزرگترین پایگاه منطقهای ارتش ایالات متحده، پایگاه هوایی العدید در خارج از دوحه، حساسیتها را افزایش داده است. این پایگاه میزبان ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده و مرکز عملیات هوایی مشترک آن و مرکز تمام ماموریتهای هوایی ایالات متحده در خاورمیانه است.
منبع: العربیه انگلیسی