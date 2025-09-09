خبرنگار نشریه آمریکایی به نقل از منابع خود از حصول یک توافق جدید بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  لارنس نورمن، خبرنگار نشریه آمریکایی وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع خود از حصول یک توافق جدید بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.

او در ایکس نوشت: من متوجه شده‌ام که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک توافق دست پیدا کرده‌اند.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران که صبح سه‌شنبه برای دیدار با مقامات مصر و رایزنی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد قاهره شده پیش از این آمادگی ایران را برای تدوین شیوه‌نامه تعامل با آژانس در وضعیت جدید اعلام کرده بود.

