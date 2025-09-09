باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیوان امیری قطر میگوید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با امیر قطر حمله اسرائیل به دوحه را محکوم کرده است.
دیوان امیری قطر در بیانیهای اعلام کرد: «جناب امیر تأکید کردند که دولت قطر این حمله بیملاحظه و جنایتکارانه را با شدیدترین عبارات محکوم و تقبیح میکند و آن را نقض آشکار حاکمیت و امنیت خود و نقض آشکار قوانین و اصول حقوق بینالملل میداند.»
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی گفت که این حمله امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند و مانع «تلاشها برای کاهش تنش و دستیابی به راهحلهای دیپلماتیک پایدار» میشود.
در این بیانیه آمده است که امیر همچنین تأکید کرد که «قطر تمام اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و حاکمیت خود انجام خواهد داد.»
این در حالی است که کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی روز سهشنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده قبل از عملی شدن طرح اسرائیل برای حمله به سران حماس در قطر چراغ سبز نشان داده است.
منبع: الجزیره