باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در آفاق شب، ماه تمام بر فراز مدینه درخشیده است؛ گویی سپیدترین آیهی آسمان بر گنبد سبز پیامبر فرود آمده و به آن جلالی دوچندان بخشیده است. سبزی گنبد، همچون قلبی تپنده، امت را به یاد جاودانگی اسلام میاندازد؛ و زرینپوشی خیمه امن پیامبر، تصویری از شکوهی است که در میلاد پیامبر رحمت به زمین و زمان هدیه شده است.
در پهنای دیوارنگاره هفته وحدت در میدان امام حسین علیه السلام شیراز، دو واژه همچون دو ستاره میدرخشند: «امت احمد» و «امت وحدت».
یکی به یاد میآورد که شجرهی این امت از احمد ص، پیامبر خاتم، آغاز میشود و دیگری بشارت میدهد که ثمرهی حقیقی این درخت، جز وحدت و همدلی نخواهد بود.
این دو واژه، در کنار یکدیگر، سرگذشت امت اسلامی را روایت میکنند: از پیامبری که با نور وحی، تاریکی جهل را درید، تا امتی که با پیوستن به ریسمان الهی، میتواند از تفرقه برهد و به عزت دست یابد.
مردمان در این تصویر، با جامههای سفید و دلهایی ساده، گرداگرد خیمه سبز حرم گرد آمدهاند. سفیدپوشیشان نشانهای است از پاکی نیّتها، و اجتماعشان نمادی است از امتی که فارغ از رنگ، نژاد و قبیله، بر محور یک حقیقت گرد آمدهاند.
از گنبد سبز، رشتههایی از نور سبز به آسمان و افقها کشیده شدهاند؛ گویی رشتههای وحدتند که دلها را به هم میدوزند و مردمان را به یک حقیقت پیوند میزنند. این رشتههای نور، همان تجلی آیهی کریمهاند که میفرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا»؛ به ریسمان الهی همگی چنگ زنید و پراکنده نشوید.
دیوارنگاره میدان امام حسین علیه السلام شیراز در هفته وحدت نه تنها تصویری از جشن میلاد پیامبر است، که آیینهای از آرمان امت اسلامی نیز هست. آرمانی که در آن، امت احمد ص در پرتو نام او، به امت وحدت بدل میشود؛ امتی که میتواند در برابر هر توطئهی تفرقه انگیز ایستادگی کند و در سایهی همدلی، عزتی جهانی بیابد.
پیام دیوارنگاره میدان امام حسین علیه السلام شهر شیراز ، پیام امروز مسلمانان است: اگر امت محمدی بخواهد در دنیای پرآشوب معاصر به قلهی عزت برسد، راهی جز تمسک به «وحدت» ندارد. همانگونه که سبزی گنبد احمد، دلها را به هم پیوند داده، باید پرچمهای ایمان نیز دلهای امت را به هم نزدیک کنند.
این دیوارنگاره، صرفا یک طراحی آیینی نیست؛ یک فراخوان است. فراخوانی به همهی پیروان پیامبر رحمت تا در پرتو و تجلی «امت احمد» به حقیقت «امت وحدت» برسند و بر دشمن بشریت، صهیونیسم غاصب غلبه کنند و مردمان دنیا را از سیطره ظالمان مدرن خارج کنند و به خیمه امن برسانند.
و چه جایی امن تر و مطمئن تر از خیمه باعظمت و پربرکت پیامبر خوبی ها و زیبایی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که با حضورش شیاطین از آسمان ها طرد شدند، ایوان کسری فرو ریخت، آتشکده فارس خاموش شد، دریاچه ساوه خشک شد و بت های مکه همگی سرنگون گردیدند.