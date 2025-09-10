باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از المیادین، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت امروز صبح، ارتش ایالات متحده به دولت ترامپ اطلاع داد که اسرائیل به حماس حمله میکند، که متأسفانه در بخشی از دوحه، پایتخت قطر، مستقر است. این تصمیمی بود که نخست وزیر نتانیاهو گرفته بود، نه تصمیمی که من گرفته باشم.
وی افزود: بمباران یکجانبه در داخل قطر، یک کشور مستقل و متحد نزدیک ایالات متحده، که بسیار سخت تلاش میکند و شجاعانه با ما برای میانجیگری صلح ریسک میکند، اهداف اسرائیل یا آمریکا را پیش نمیبرد.
ترامپ گفت که به مارکو روبیو، وزیر خارجه خود دستور دادم تا توافقنامه همکاری دفاعی با قطر را نهایی کند.
رئیسجمهور آمریکا گفت: معتقدم که این حادثه ناگوار میتواند به عنوان فرصتی برای صلح باشد. من همچنین با امیر و نخست وزیر قطر صحبت کردم و از آنها به خاطر حمایت و دوستیشان با کشورمان تشکر کردم. به آنها اطمینان دادم که چنین اتفاقی دیگر در خاک آنها رخ نخواهد داد.
ترامپ گفت که ارتش آمریکا امروز به ما اطلاع داد که اسرائیل در پایتخت قطر به حماس حمله میکند.
وی افزود: من میخواهم همه گروگانها و اجساد کشتهشدگان آزاد شوند و این جنگ همین حالا پایان یابد! من همچنین پس از حمله با نخست وزیر نتانیاهو صحبت کردم. نخست وزیر به من گفت که میخواهد صلح برقرار کند.
ترامپ گفت که به ویتکاف دستور داده شد قطریها را از حمله اسرائیل مطلع کند و او این کار را انجام داد، اما خیلی دیر شده بود.
