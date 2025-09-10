باشگاه خبرنگاران جوان ـ کایا کالاس سه‌شنبه شب (به وقت محلی) با انتشار پیامی در ایکس نوشت: با رافائل گروسی (مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی)، عباس عراقچی (وزیر خارجه ایران) و وزیر خارجه مصر گفت‌و‌گو کردم.»

وی افزود: «توافق چارچوبی امروز برای ازسرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران می‌تواند گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای باشد، مشروط بر اینکه از سوی ایران به‌سرعت اجرا شود.»

همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به حالت تعلیق درآمده بود. مجلس شورای اسلامی تیرماه گذشته قانونی را در این زمینه به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد.

پس از آن مذاکراتی میان دو طرف درباره نحوه ازسرگیری همکاری‌ها شکل گرفت که و سرانجام ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (سه‌شنبه) درباره نحوه تعامل در وضعیت جدید، متعاقب حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به تفاهم رسیدند.

سید عباس عراقچی طی سخنانی بعد از امضاء توافق اعلام کرد: گام‌های عملی توافق‌شده برای اجرای پادمان‌ها به طور کامل با قانون مجلس شورای اسلامی ایران منطبق است؛ به نگرانی‌های ایران می‌پردازد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم می‌سازد. آنچه ما انجام داده‌ایم، در عین حال که حقوق مسلم ما را تضمین می‌کند، همکاری با آژانس را ذیل یک چارچوب توافق‌شده حفظ می‌نماید. این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار می‌کند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می‌دهد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم توافق به دست آمده را گامی مهم در مسیر درست توصیف کرد که به گفته او «در را به روی دیپلماسی و ثبات می‌گشاید».

