باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از شبکه الجزیره قطر، شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» سه شنبه شب در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به خاک قطر گفت: «دولت قطر امروز مورد حمله خائنانه اسرائیل قرار گرفت که در واقع نوعی تروریسم دولتی است.»
وی افزود: «مقامات امنیتی [ قطر]بلافاصله وارد عمل شدند و آسیبها و تلفات ناشی از این حادثه را شناسایی و محدود کردند.»
نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد: «ما در برابر هرگونه تجاوز به حاکمیت و امنیت خود کوتاه نخواهیم آمد و با هرگونه نقض امنیتی به شکل قاطع برخورد خواهیم کرد.»
وی با بیان اینکه «قطر حق پاسخگویی به این حمله آشکار را برای خود محفوظ میداند»، افزود: «تیم حقوقی ویژهای تشکیل شده تا اقدامات قانونی لازم در پاسخ به این حمله انجام شود.»
وزیر امور خارجه قطر با بیان اینکه آنچه امروز رخ داد، تروریسم دولتی و تلاشی آشکار برای تزلزل امنیت و ثبات منطقه است، گفت: «حمله امروز، پیامی به کل منطقه است که نشان میدهد یک بازیگر یاغی و بیقانون در منطقه وجود دارد که به عربده کشی سیاسی روی آورده است.»
وی افزود: «نتانیاهو منطقه را به سمت وضعیتی میبرد که دیگر امکان جبران آن وجود نخواهد داشت.»
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با بیان اینکه «حمله امروز نه تنها قوانین بینالمللی، بلکه تمام معیارهای اخلاقی را نیز زیر پا گذاشت»، تصریح کرد: «نمیتوان این حمله را چیزی جز خیانت توصیف کرد.»
وی با بیان اینکه «نتانیاهو، یک یاغی است و تروریسم دولتی را اجرا میکند»، افزود: «مذاکرات صلح بنا به درخواست آمریکا، در حال پیشرفت بود، اما اسرائیل عمداً تمام تلاشهای صلحآمیز را خراب کرد.»
وزیر خارجه قطر درباره نقش آمریکا در این حمله گفت: «طرف آمریکایی تنها ۱۰ دقیقه پس از وقوع حمله ما را مطلع کرد.»
وی همچنین افزود: «دشمن اسرائیلی از سلاحهایی استفاده کرد که رادارها قادر به شناسایی آن نبودند و این حمله بهصورت کاملاً غافلگیرکننده و بدون هشدار قبلی انجام شد.»
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تاکید کرد: «تاریخ این حادثه را ثبت خواهد کرد و قوانین و عرف بینالمللی باید آن را جدی بگیرند، نباید از کارهای اسرائیل چشمپوشی شود و باید همه اقدامات لازم برای مقابله با آن انجام شود.»
وی با بیان اینکه «باید پاسخ یکپارچه و منسجمی به وحشیگری نتانیاهو داده شود»، بر ضرورت اتحاد منطقهای و بینالمللی برای مقابله با این وحشیگری تاکید کرد.
منبع: ایرنا