نخست وزیر کانادا حمله اسرائیل به یک مجتمع مسکونی در دوحه را محکوم و این حمله را تشدید غیرقابل قبول خشونت توصیف کرد که تهدیدی برای افزایش درگیری در منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پنیسولا، مارک کارنی در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که کانادا حملات اسرائیل به قطر را محکوم می‌کند و آنها را نقض آشکار حاکمیت قطر و خطر جدی برای دامن زدن به تنش‌ها در منطقه می‌داند.

وی افزود که این حملات تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و امنیت در منطقه را به خطر میاندازد و اقدامات برای آزادی همه اسرا و دستیابی به آتش‌بس پایدار را تهدید می‌کند.

اسرائیل روز سه شنبه به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسوولیت حملات هوایی تروریستی به قطر را بر عهده گرفت.

وزارت امور خارجه قطر نیز با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این اقدام تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار می‌رود.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اقامتگاه و محل نشست اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر، موجی گسترده از واکنش‌ها و محکومیت‌ها را در سطح منطقه‌ای و جهانی برانگیخت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نخست وزیر کانادا ، حمله اسرائیل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
اینا چطور حمله به ما رو محکوم نکردن ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
