باشگاه خبرنگاران جوان - اواخر تیرماه امسال بود که جبارعلی ذاکری_مدیرعامل راه آهن از راهاندازی قطار تهران - آنکارا تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد.
مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راهآهن در صحبتهای خود عنوان کرد که قطار تهران - وان پس از پنج سال وقفه چندی پیش آغاز به کار کرد و طی دو ماه آینده نیز قطار تهران - آنکارا را فعال خواهیم کرد.
پس از صحبتهای اخیر مدیرعامل راه آهن، مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راهآهن نیز اعلام کرد که حدود شش ماهی میشود که قطار تهران - وان راهاندازی شده است و بنا داریم قطار تهران - آنکارا را نیز احیا کنیم. قطار تهران - آنکارا ادامه قطار تهران - وان بوده و زیرساختهای آن آماده است و هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد.
طباطبایی همچنین ابراز امیدواری کرد که با توجه به مذاکرات انجام شده با طرف ترک این قطار اواخر شهریور ماه یا نهایتا اوایل مهر سالجاری راهاندازی شود.
کمتر از دو هفته تا پایان شهریورماه زمان باقی نمانده و آن طور که گفته میشود احتمالا راهاندازی قطار به منظور ترمیم خطوط ریلی به زمان دیگری موکول خواهد شد.
محسن طباطبایی_مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راهآهن در تشریح آخرین وضعیت راهاندازی قطار تهران_آنکارا گفت: اخیرا با ترکیه مذاکراتی انجام دادیم و ظاهرا از زلزله که چند وقت پیش در ترکیه آمد بخشی از خط ریلی وان به آنکارا آسیب دیده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه خطوط آنها پرسرعت شده است اعلام کردند فعلا آمادگی لازم را برای راهاندازی این قطار ندارند و در حال آمادهسازی خط هستند که احتمالا تا چندماه دیگر طول بکشد.
طباطبایی اضافه کرد: طرف ایران آمادگی کامل برای راه اندازی قطار دارد و هیچ مشکلی در این بخش نیست همچنین تقاضا نیز وجود دارد ولی طرف ترک برای آمادهسازی درخواست زمان بیشتری کرده است.
وی در پایان گفت: طی مکاتباتی که داشتیم هنوز زمان مشخصی برای راه اندازی اعلام نشده و این اقدام منوط به ترمیم خطوط شده است.
منبع: ایسنا