آنکارا که قرار بود اواخر شهریور ماه یا نهایتا اوایل مهر امسال راه‌اندازی شود، طبق اعلام راه‌آهن، راه‌اندازی آن به زمان دیگری موکول خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اواخر تیرماه امسال بود که جبارعلی ذاکری_‌مدیرعامل راه آهن از راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه‌آهن در صحبت‌های خود عنوان کرد که قطار تهران - وان پس از پنج سال وقفه چندی پیش آغاز به کار کرد و طی دو ماه آینده نیز قطار تهران - آنکارا را فعال خواهیم کرد.

پس از صحبت‌های اخیر مدیرعامل راه آهن، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه‌آهن نیز اعلام کرد که حدود شش ماهی می‌شود که قطار تهران - وان راه‌اندازی شده است و بنا داریم قطار تهران - آنکارا را نیز احیا کنیم. قطار تهران - آنکارا ادامه قطار تهران - وان بوده و زیرساخت‌های آن آماده است و هیچ مشکلی در این بخش وجود ندارد.

طباطبایی همچنین ابراز امیدواری کرد که با توجه به مذاکرات انجام شده با طرف ترک این قطار اواخر شهریور ماه یا نهایتا اوایل مهر سالجاری راه‌اندازی شود.

کمتر از دو هفته تا پایان شهریورماه زمان باقی نمانده و آن طور که گفته می‌شود احتمالا راه‌اندازی قطار به منظور ترمیم خطوط ریلی به زمان دیگری موکول خواهد شد.

محسن طباطبایی_مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه‌آهن در تشریح آخرین وضعیت راه‌اندازی قطار تهران_‌آنکارا گفت: اخیرا با ترکیه مذاکراتی انجام دادیم و ظاهرا از زلزله که چند وقت پیش در ترکیه آمد بخشی از خط ریلی وان به آنکارا آسیب دیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه خطوط آنها پرسرعت شده است اعلام کردند فعلا آمادگی لازم را برای راه‌اندازی این قطار ندارند و در حال آماده‌سازی خط هستند که احتمالا تا چندماه دیگر طول بکشد.

طباطبایی اضافه کرد: طرف ایران آمادگی کامل برای راه اندازی قطار دارد و هیچ مشکلی در این بخش نیست همچنین تقاضا نیز وجود دارد ولی طرف ترک برای آماده‌سازی درخواست زمان بیشتری کرده است.

وی در پایان گفت: طی مکاتباتی که داشتیم هنوز زمان مشخصی برای راه اندازی اعلام نشده و این اقدام منوط به ترمیم خطوط شده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: تهران آنکارا ، حمل و نقل ریلی
خبرهای مرتبط
تاکید ایران و ارمنستان بر توسعه کریدور ریلی پایدار در منطقه راه آهن‌های CIS
۳۰۰ قطار از چین تا پایان سال وارد ایران می‌شود
مدیرعامل راه‌آهن:
ایران برای اتصال ریلی آسیای میانه به اروپا و آب‌های آزاد آمادگی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
خوب شما هم پرسرعت تبدیل بکنید قطار را/6070سال پیش ساخته شده
۰
۲
پاسخ دادن
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
ایران می‌تواند شریک راهبردی ساحل عاج در توسعه صنعت پتروشیمی باشد
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
آخرین اخبار
۹۵درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه
ایران می‌تواند شریک راهبردی ساحل عاج در توسعه صنعت پتروشیمی باشد
کاهش ۴۰ درصدی مبارزه علیه آفت سن گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل
تسهیلات پرداختی به گلخانه ها مورد رضایت نیست+ فیلم
راه‌اندازی قطار‌های باری در کریدور ITI؛ گامی بلند برای تسهیل تجارت منطقه‌ای
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰