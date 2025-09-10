باشگاه خبرنگاران جوان - «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت: «فکر میکنم همه اخبار غزه را دنبال میکنند و واضح است که هشدارهای ما مبنی بر اینکه نوار غزه میتواند به فاجعهای حتی عمیقتر فرو رود، اکنون با تشدید بیشتر عملیات نظامی در غزه، در حال تحقق است.»
سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که «جامعه بینالمللی هنوز میتواند و باید برای جلوگیری از رنج بیشتر، قاطعانه اقدام کند.»
دوجاریک با بیان اینکه «در ۴۸ ساعت گذشته، ارتش اسرائیل به برجهای بلند حمله کرده و خانوادههای بیشتری خانه یا چادر خود را از دست دادهاند»، گزارش داد که «مقامات اسرائیلی امروز به همه در شهر غزه دستور دادند که به جنوب بروند.»
وی افزود: «همه اینها کمی بیش از دو هفته پس از تأیید قحطی در استان غزه اتفاق میافتد.»
دوجاریک با استناد به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA) گفت که «ترک شمال غزه برای بسیاری از مردم غیرممکن است.»
وی گفت که حمل و نقل برای ترک شمال غزه «میتواند تا ۱۰۰۰ دلار هزینه داشته باشد»، اما باید از طریق جادههایی انجام شود که «به سختی قابل عبور هستند و مکانهای آوارگی در جنوب بسیار شلوغ هستند.»
سخنگوی سازمان ملل افزود: «امروز و روز گذشته، همکاران ما که روند آوارگی را ردیابی میکنند، ۹۴۰۰ جابجایی از شمال به جنوب غزه را ثبت کردند که تعداد ثبت شده از اواسط ماه اوت را تا ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی به حدود ۶۲ هزار نفر میرساند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که «به طور کلی، آوارگیها در سراسر نوار غزه از اواسط ماه اوت به ۱۱۰ هزار نفر رسیده است، از جمله بسیاری در شمال.»
منبع: ایرنا