درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان

باشگاه خبرنگاران جوان - سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کازان اعلام کرد که جایزه ویژه هیات داوران نتپک (NETPAC) به فیلم سینمایی «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی اختصاص یافت.
همچنین جایزه بهترین فیلم کوتاه به فیلم «آپاترید» به تهیهکنندگی محمد گودرزی، جایزه بهترین کارگردان فیلم بلند داستانی به ابراهیم امینی برای کارگردانی فیلم «چشم بادومی»، جایزه بهترین فیلم مستند به «فصلی که کم شد» ساخته مهدی قنواتی و جایزه ویژه گروه «چشمانداز راهبردی: روسیه - جهان اسلام» به فیلم «برای رعنا» به کارگردانی ایمان یزدی اعطا شد.
جشنواره بینالمللی فیلم «آلتین مینبار» که قبلا به عنوان جشنواره فیلم مسلمان شناخته میشد، هر ساله در کازان مرکز جمهوری تاتارستان برگزار میشود و هدف اصلی آن معرفی سینمای کشورهای اسلامی و آسیایی است.
درخشش سینمای ایران در این رویداد، بار دیگر ظرفیتها و تواناییهای هنرمندان ایرانی را در عرصه بینالمللی به نمایش گذاشت.