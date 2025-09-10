سینمای ایران با کسب چندین جایزه، حضوری درخشان در بیست و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «آلتین مینبار» در شهر کازان داشت و فیلم‌های ایرانی مورد استقبال ویژه تماشاگران و داوران این رویداد سینمایی قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کازان اعلام کرد که جایزه ویژه هیات داوران نت‌پک (NETPAC) به فیلم سینمایی «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی اختصاص یافت.

همچنین جایزه بهترین فیلم کوتاه به فیلم «آپاترید» به تهیه‌کنندگی محمد گودرزی، جایزه بهترین کارگردان فیلم بلند داستانی به ابراهیم امینی برای کارگردانی فیلم «چشم بادومی»، جایزه بهترین فیلم مستند به «فصلی که کم شد» ساخته مهدی قنواتی و جایزه ویژه گروه «چشم‌انداز راهبردی: روسیه - جهان اسلام» به فیلم «برای رعنا» به کارگردانی ایمان یزدی اعطا شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم «آلتین مینبار» که قبلا به عنوان جشنواره فیلم مسلمان شناخته می‌شد، هر ساله در کازان مرکز جمهوری تاتارستان برگزار می‌شود و هدف اصلی آن معرفی سینمای کشور‌های اسلامی و آسیایی است.

درخشش سینمای ایران در این رویداد، بار دیگر ظرفیت‌ها و توانایی‌های هنرمندان ایرانی را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت.

برچسب ها: سینمای ایران ، سینمای جهان ، جشنواره فیلم ، کازان
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
