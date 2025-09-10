باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آناتولی، برنی سندر در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: آنها نه تنها کودکان غزه را گرسنه نگه میدارند، بلکه اکنون با پرتاب بمب به قطر به عنوان شریک امنیتی آمریکا، قوانین بینالمللی را نقض میکنند.
این سناتور مستقل از ورمونت تأکید کرد: چه زمانی دیگر کافی است؟ آیا کمک نظامی آمریکا به اسرائیل کافی نیست؟
ارتش رژیم صهیونیستی و سرویس امنیت داخلی این رژیم (شاباک) ساعاتی پیش در بیانیهای رسمی مسئولیت حمله هوایی به نشست سران جنبش حماس در دوحه را برعهده گرفتند. این حمله در حالی صورت گرفت که رهبران حماس برای بررسی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، درباره آتشبس در غزه گردهم آمده بودند.
وزارت امور خارجه قطر در واکنش به این حمله با صدور بیانیهای شدیداللحن، اقدام رژیم صهیونیستی را «جنایتکارانه و بزدلانه» خواند و تأکید کرد این تجاوز تهدیدی جدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان قطر به شمار میرود.
منبع: ایرنا