باشگاه خبرنگاران جوان - «آنالنا بائربوک» رئیس هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل که روز سه شنبه به وقت محلی کار خود را بعنوان رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کرد، در واکنش به حمله اسرائیل به قطر گفت که امروز با اخبار نگران کننده از تشدید تنش آغاز می‌شود.

رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم نهایت خویشتن داری را از خود نشان دهند. بر اساس منشور سازمان ملل، حاکمیت و تمامیت ارضی تمام کشور‌ها باید از سوی همه طرف‌ها مورد احترام قرار گیرد و نقض نشود.

بائربوک تصریح کرد: ما به تنش‌های بیشتر در منطقه نیاز نداریم بلکه به اقدامات دیپلماتیک بیشتر برای یک آتش بس فوری و پایدار، بهبود شرایط بشردوستانه مردم غزه توسط اسرائیل و «همچنین آزادی همه گروگان‌ها توسط حماس» نیاز است.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز سه شنبه وقت محلی در جمع خبرنگاران در واکنش به حمله اسرائیل به قطر افزود: ما «از حملات اسرائیل به قطر مطلع شده‌ایم؛ کشوری که نقش بسیار مثبتی در دستیابی به آتش‌بس و آزادی همه گروگان‌ها ایفا کرده است. من این نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی قطر را محکوم می‌کنم.»

دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: «همه طرف‌ها باید برای دستیابی به آتش‌بس دائمی تلاش کنند، نه اینکه آن را نابود کنند.»

اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسولیت حملات هوایی تروریستی را بر عهده گرفت. هدف از این حملات، ترور رهبران حماس اعلام شده که به منظور برگزاری نشستی در دوحه، پایتخت قطر گردهم آمده بودند.

منبع: ایرنا