باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از نشریه سان، نیروی هوایی اوکراین هشدار داده است که پهپاد‌های روسی وارد حریم هوایی لهستان شده‌اند.

هواپیما‌های لهستانی و متحدان این کشور در ناتو در ساعات اولیه روز چهارشنبه برای اطمینان از حفاظت از حریم هوایی این کشور به پرواز درآمدند.

طبق گزارش‌های تأیید نشده، حداقل ۱۲ پهپاد انتحاری «گران-۲» روسیه از سمت شرق وارد آسمان لهستان شده‌اند.

گفته می‌شود حداقل یکی از ۱۲ فروند پهپاد روس در نزدیکی شهر زاموشچ لهستان منهدم شده است.

همچنین گفته می‌شود که پهپاد‌های روس وارد آسمان مولداوی نیز شده‌اند.

داده‌های پایگاه فلایت رادار نشان می‌دهد که هواپیمای سوخت‌رسان غول‌پیکر هلندی وارد آسمان لهستان شده تا به رهگیری پهپاد‌های روس کمک کند.

یک فروند هواپیمای جاسوسی «آواکس» متعلق به ایتالیا نیز از پایگاه ناتو در استونی پرواز کرده و در حال حرکت به سمت لهستان است.

این در حالی است که مسکو همچنان اوکراین را با حملات بی‌وقفه پهپادی هدف قرار می‌دهد. لهستان به عنوان عضوی از اتحاد ناتو، با اوکراین مرز مشترک دارد و یکی از حامیان کلیدی کی یف بوده است.

فرماندهی عملیاتی ورشو این خبر را در پیامی در ایکس به اشتراک گذاشت.

در این بیانیه آمده است: هواپیما‌های لهستانی و متحدان در حریم هوایی ما در حال فعالیت هستند، در حالی که سیستم‌های دفاع هوایی زمینی و شناسایی راداری به بالاترین سطح آمادگی رسیده‌اند.

نیروی هوایی اوکراین پیش از این در تلگرام اعلام کرده بود که پهپاد‌های روس به سمت شهر زاموسک در حرکت هستند.

منبع: ایرنا